Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі

Фронтмен гурту Сергій Жадан зробив різку заяву, дистанціювавшись від події

Анонсований на 24 лютого 2026 року великий концерт «Народжені бути вільними», який має відбутися в київському Палаці спорту до четвертої від початку повномасштабного вторгнення річниці стійкості, опинився в центрі публічної дискусії. Один із хедлайнерів заходу, гурт «Жадан і Собаки», офіційно заявив про скасування свого виступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Жадана.

Музиканти пояснили своє рішення браком комунікації з боку організаторів та незгодою з фінальним списком учасників.

Концерт «Народжені бути вільними» планувався як масштабна акція єдності 24 лютого 2026 року, 18:00 у Палаці спорту.

Концерт має стати площадкою для висловлення вдячності Силам оборони України та вшанування пам'ять загиблих героїв через живу музику та спільне перебування у колі однодумців. Організатори обіцяли присутність топових артистів та «потужну» атмосферу сили.

Фронтмен гурту Сергій Жадан зробив різку заяву, дистанціювавшись від події. За словами письменника та музиканта, гурт ввели в оману щодо формату заходу.

«Друзі, хочемо повідомити, що Жадан і Собаки не будуть грати в київському палаці спорту 24.02. Нас запрошували дещо на інший виступ, зокрема, ми не знали про повний лайнап і не були в курсі всіх оргпитаннь. Вважаємо участь у події недоцільною», – написав Жадан у своїх соцмережах.

скріншот

Наразі повний перелік артистів, які залишаються в афіші, офіційно не оприлюднено або він перебуває на стадії перегляду після заяви Жадана.

Організатори події поки що не надали коментаря щодо «непорозумінь», про які згадав музикант.

Нагадаємо, фольклористка та співачка Юля Юріна долучилася до проєкту музичного мілітарного проєкту від «Культурних сил» під назвою «Фронтова студія». Музикантка з’явилася в одному з епізодів проєкту та написала пісню для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового.