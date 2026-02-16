Парамедик ЗСУ звернувся до фанів колишнього із попередженням

Екснаречений українського співака Костянтина Бочарова (Melovin) парамедик Петро Злотя заявив про погрози від шанувальників колишнього партнера. Парамедик розповів, що почав отримувати погрози від аудиторії співака після новини про припинення стосунків. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Петра Злоті.

На своїй сторінці в Instagram Петро Злотя опублікував сторис, де звернувся до шанувальників Melovin. Парамедик пояснив, що його розрив із нареченим не є приводом, аби йому погрожувати.

За словами Петра Злоті, шанувальники Костянтина Бочарова бажають йому смерті. Тож за такі погрози він попередив їх про кримінальну відповідальність. «А погрожувати мені та писати, щоб я сход – це на вашій совісті. Я попереджаю: далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова. Так само прошу не писати про Меловіна нічого поганого. Не подобається – перегорніть, та буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною», – написав парамедик ЗСУ.

Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози від шанувальників фото: zlotia_p/Instagram

14 лютого в День Закоханих Melovin повідомив, що розійшовся зі своїм нареченим. Melovin опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід. Співак звернувся до медіа, наголосивши, що для свого спокою та спокою Петра він нічого не коментуватиме. Melovin закликав «утриматись від допитів».

Melovin повідомив про розрив стосунків зі своїм нареченим фото: melovin_official/Instagram

Напередодні український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві.

До слова, на початку року український співак Melovin заявив, що завершить карʼєру у 2027 році. Тоді співак заяви, що хоче проводити більшу часу з нареченим та родиною. За словами співака, пауза інколи є єдиним способом повернути сенс.