Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Шанувальники Костянтина Бочарова бажають смерті його колишньому
фото: Іnstagram/melovin_official

Парамедик ЗСУ звернувся до фанів колишнього із попередженням

Екснаречений українського співака Костянтина Бочарова (Melovin) парамедик Петро Злотя заявив про погрози від шанувальників колишнього партнера. Парамедик розповів, що почав отримувати погрози від аудиторії співака після новини про припинення стосунків. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Петра Злоті.

На своїй сторінці в Instagram Петро Злотя опублікував сторис, де звернувся до шанувальників Melovin. Парамедик пояснив, що його розрив із нареченим не є приводом, аби йому погрожувати.

За словами Петра Злоті, шанувальники Костянтина Бочарова бажають йому смерті. Тож за такі погрози він попередив їх про кримінальну відповідальність. «А погрожувати мені та писати, щоб я сход – це на вашій совісті. Я попереджаю: далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова. Так само прошу не писати про Меловіна нічого поганого. Не подобається – перегорніть, та буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною», – написав парамедик ЗСУ.

фото: zlotia_p/Instagram

14 лютого в День Закоханих Melovin повідомив, що розійшовся зі своїм нареченим. Melovin опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід. Співак звернувся до медіа, наголосивши, що для свого спокою та спокою Петра він нічого не коментуватиме. Melovin закликав «утриматись від допитів».

фото: melovin_official/Instagram

Напередодні український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві.

До слова, на початку року український співак Melovin заявив, що завершить карʼєру у 2027 році. Тоді співак заяви, що хоче проводити більшу часу з нареченим та родиною. За словами співака, пауза інколи є єдиним способом повернути сенс.

Теги: ЗСУ військові парамедики Melovin співак

