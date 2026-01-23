Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня

Музей-квартира Павла Тичини запрошує відвідати персональну виставку живопису та графіки художника Дмитра Дудка

Зміст

Музеї

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив».

Виставка «Уламки спогадів»

Виставка молодого художника Артура Солецького, який вже досягнув визнання за межами батьківщини, має назву Уламки спогадів. Вона триватиме з 22 січня по 8 лютого у Музеї історії Києва. Організатори зазначають, що «Уламки спогадів» – це буде простір, в якому глядач опиняється сам на сам із тими, що зазвичай не встигає сформулювати: незавершені думки, внутрішні тріщини, спогади без чітких назв.

«Уламки спогадів – це історія без сюжету й біографій. Чоловік і жінка постають як універсальні образи людського досвіду – поза часом, віком і конкретними подіями. Повторювані символи – літак, дім, яблуко, меч – не мають зафіксованого значення. Вони реагують на глядача, відкриваючись через особисті асоціації кожного. Це щоденник без слів, який кожен читає по-своєму – і несвідомо дописує», – йдеться в описі виставки.

Творчість Солецького добре знайома приватним колекціонерам у Європі та США, його роботи перебувають у міжнародних зібраннях, а виставкові проєкти неодноразово презентували за кордоном. Тим часом художник послідовно повертає свої найважливіші проєкти в Україну, працюючи з локальним контекстом і живим, нефільтрованим глядачем. Американська акторка Шерон Стоун у березні 2025 року розповіла, що в її колекції є робота Артура Солецького під назвою Велика маленька мрія, яку художник створив у 2023 році.

Коли: до 8 лютого

Місце проведення: Музей історії Києва, вул. Б.Хмельницького, 7.

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

Виставка живопису Веніаміна Кушніра «Заповіт»

До 100-річчя зі дня народження Веніаміна Кушніра (1926–1992), художника, викладача, шістдесятника, відкрилася виставка його живопису «Заповіт». Світогляд і творчість Кушніра «сформувалася на ґрунті національної традиції, народної культури, філософії Григорія Сковороди та поетики Тараса Шевченка, у діалозі з ідеями українського модернізму, – розповідають організатори. – Навчався він у Львівському інституті прикладного і декоративного мистецтва, був активним учасником київського Клубу творчої молоді». Живопис Кушніра – це поєднання символічності, гуманізму, філософського осмислення долі людини й України. Твори «Трембіта», «Скерцо» («Ґвалтована Україна»), «Скорботна мати», «Кобза» – художні свідчення епохи та внутрішнього спротиву. До експозиції увійшли роботи різних періодів, деякі експонуються вперше.

Коли: до 4 лютого

Місце проведення: Музей шістдесятництва, вул. Олеся Гончара, 33.

до 31 січня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці».

24-25 січня – відкриття виставки «І народився я в театрі».

25 січня – майстер-клас із валяння іграшки «Котик» від майстрині Інесси Кужом;

до 1 лютого – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. Із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур»;

до 1 лютого – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження. Із колекції НМДМУ.

25 січня завершує роботу виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»

25 січня – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Ялинка-цибулинка».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

24 січня – прем’єра вистави «Зірка. Холодная».

24 січня –відкриття виставки Ксенії Туренко «Мистецтво колажу. За мотивами кінострічки С. Параджанова «Тіні забутих предків».

24 січня – презентація виставки «Світ чарівного дитинства» Галини Бодякової. .

Виставка живопису та графіки талановитого художника Дмитра Дудка

Музей-квартира Павла Тичини запрошує відвідати персональну виставку живопису та графіки талановитого художника Дмитра Дудка.

Дмитро Дудко – молодий митець, який здобув професійну освіту художника-ілюстратора книг на видавничо-поліграфічному факультеті Національного технічного університету України КПІ за спеціальністю «Графіка». Педагогами з фаху були знані художники-графіки Юрій Пшеничний, Мирослава Перевальська, Володимир Іванов-Ахметов.

Коли: до 11 лютого 2026 року. Презентація виставки: 25 січня о 14:00, вхід вільний

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

до 30 січня – виставка живопису Валентини Паніної;

до 5 лютого – фотовиставка Івана Лисюка.

Наукова лекція «Козацька революція середини 17 ст.»

Козацька революція середини 17 ст., відома ще в українській традиції як Хмельниччина, – одна з найвизначальніших подій в історії України та Європи загалом. Почалося як козацьке повстання 1648 р., переросле у велику війну на сході Європи, привело до створення нової держави – Війська Запорозького. Паралельно з процесами державотворення, відбувалися й колосальні соціальні трансформації: становлення козацтва як політичного стану – репрезента українського народу, ліквідація великого магнатського землеволодіння, соціальне звільнення селянства, здобуття українцями (православними) містянами повноти магдебурських прав, стрімкий розвиток української культури. Однак відбувалися не лише внутрішні трансформації, козацька революція кардинально змінила розстановку сил на сході Європи, а згодом і цілої Європи. Про ці та інші питання становлення української ранньомодерної держави йтиме мова на лекції в суботу.

Коли: 24 січня, 12:00

Місце проведення: Музей гетьманства, вул. Спаська 16Б.

Театри

Вистава «Кортес»

Якби в XV столітті вже встигли зняти «Страх і огида в Лас-Вегасі» та винайти клітор, чи залишилася б у імператорів потреба в загарбницьких війнах? [Спойлер: досвід сучасності показує, що так] Іспанські мандрівники на чолі з відомим генералом Ернаном Кортесом через жагу до слави та грошей вирушають в Америку – «рятувати» імперію ацтеків від жахливих традицій жертвоприношень та рабовласництва. Досягнути вони цього намагаються звичними для них засобами – вбивствами, мародерством та руйнуванням.

Головне питання, яке постає перед героями: хто з них варвар, а хто – бог? «Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу», – казав Вінстон Черчилль. «І нема правильного вибору, коли обираєш між двома сортами погані», – доповнює герой «Кортесу».

Це історія про важливість культурної самоідентифікації та необхідності прощання зі своїм колоніальним минулим. «Ми не вмремо. Ми задихнемося власною меншовартістю», – проблема, з якою стикаються ацтеки, і яка, на жаль, є актуальною і для нас сьогодні. Трансгресія історичного минулого іспанських конкістадорів та сучасних українців, багато гумору та важливих морально-етичних тем: яка роль жінки в суспільстві? В чому рівність та братерство? Та як відрізнити варварство від культурної експансії?

Коли: 25 січня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

24 січня – прем'єра вистави «Картотека»;

25 січня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

25 січня – вистава «Вона жила в Парижі»;

25 січня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

Прем'єра вистави «Картотека»

Одна сцена. Одна людина. І безліч фрагментів життя, які раптово виринають із пам’яті, немов картки з шухляди. Перед нами – покоління, що пережило катастрофу війни, втратило ідеали й орієнтири та не змогло інтегруватися у нову реальність. Герой намагається реконструювати минуле через калейдоскоп людей і подій, щоб зрозуміти, хто він є і що від нього залишилось.

«Картотека» постає як метафора колективної пам’яті: персонажі тут не стільки окремі особистості, скільки тіні й функції, що відбивають різні аспекти понівеченого досвіду.

Ця історія – гострий і точний діагноз часу, що говорить про втрату цінностей, і пошук власного місця серед уламків минулого. Вона змушує замислитися над тим, що залишає по собі війна у серцях людей, і як пам’ять формує наше сьогодення.

Коли: 24 січня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

24 січня – «Чому довгий ніс у слона», африканська казка;

25 січня – «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія;

25 січня – «Захмарна леді», мюзикл.

Дитячий простір:

24 січня – «Принцеса на даху», вередлива казка.

24 січня – фольклорна вистава «Вечорниці»;

24 січня – монодрама актора Петра Миронова «Врубель»;

25 січня – вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.» за п’єсою Олени Пчілки;

25 січня – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки».

24 січня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Джазова абетка»;

24 січня – концертна програма Національного будинку музики «Моцарт. Найкраще»;

25 січня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка».

24 січня – «Я піду в далекі гори», подорож з піснями Володимира Івасюка в пошуках радості;

25 січня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

24 січня – вистава «Летюча миша»;

25 січня – вистава «Скрипаль на даху».

24 січня – «Котигорошко». Казка;

24 січня – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

24 січня – «Корсиканка». Історичний анекдот;

25 січня – «37 листівок». Драмеді.

Моновистава Ірми Вітовської «Київська перепічка»

«Київська перепічка» – це сольна вистава Ірми Вітовської про те, як змінилися ми, наші мрії та життя після початку великої війни. Це вистава-емоція, де все як у житті: щойно ви сміялися, а за мить стає щемно до сліз. Глядач ніби опиняється на гойдалці, яка несе його від тихої сповіді до дивної фантазії, від ніжної лірики до щирої люті та жаги помсти. Це відверта розмова про те, що болить і що дає сили триматися далі.

Текст: Наталка Ворожбит.

Ідея та постановка: Ірма Вітовська

Коли: 24 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Особистості», вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника.

Концерти

Музичний концерт при свічках

Особливий концерт музики при свічках під звуки чарівних композицій Людовіко Ейнауді та Яна Тірсена. Цей вечір буде прикрашений магічним світлом сотень свічок, що створить унікальну атмосферу для насолоди кожною нотою.

Коли: 24 січня, 16:00 та 19:00

Місце проведення: Будинок Актора, вул. Ярославів Вал, 7.

Концерт гурту «Лісапетний батальйон»

24 січня 2026 року «Лісапетний батальйон» повертається з новою програмою. «Смійся, надійся, люби» – це кредо артисток та заклик до дій. Адже пісні колективу дарують гарний настрій та надихають. На вас чекає презентація книги, що написав Сергій Фаліон – це казки у віршах про собак «Чотирилапі історії Чапі та Плюші». Найбільша багатодітна родина отримає примірник у подарунок.

Частина коштів від концерту буде направлена на підтримку нашої країни.\

Пісні гурту «Лісапетний батальйон»: «Лісапет», «Зібрались бабоньки», «Він – з Бучі, вона – з Ірпеня», «Кум зараза», «Машина-звір і баба грім».

Коли: 24 січня, 17:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Майже інтелектуальне шоу

«Майже Інтелектуального Шоу» – класичний формат QI від «Підпільного стендапу: тут коміки відповідають на інтелектуальні питання ведучого – правильно або смішно. Ведучий – Свят Загайкевич, засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути, один із королів крінжу.

Боротимуться за звання найрозумнішого коміка:

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених YouTube-шоу.

Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.

Світлана Немонежина. Засновниця проєкту Собачий стендап. Переможниця тб-шоу «Розсміши Коміка».

Секретний гість.

Коли: 25 січня, 19:00

Місце проведення: Підвал культури, вул. Гончара, 30а.

Хто ти в контактах?! Магамед Мурадов

У неділю, 11 січня, відбудеться стендап-імпровізація, де жарти народжуються тут і зараз, а кожен глядач може стати частиною шоу. На сцені – три майстри імпровізації: Ануар Айяд, Раміль Янгулов та Магамед Мурадов. Жодного сценарію. Жодної підготовки. Жодних меж. Лише момент, енергія залу і сміх, який неможливо повторити. Що вас чекає? Комедія, яка створюється на ваших очах

Максимальна взаємодія з публікою – ваші репліки можуть стати частиною шоу Атмосфера, яку неможливо відтворити вдруге

Коли: 25 січня, 17:00.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12.