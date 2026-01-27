Кохана Кулеби прокоментувала скандальне відео з опери

Кохана Кулеби Світлана Павелецька заявила, що хвиля обурення була «штучно інспірованою»

Наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька заявила, що хвиля обурення через її танці на концерті Монатіка у Національній опері була «штучно інспірованою». Про це повідомляє «Главком» з посилання на інтерв'ю Павелецької Yotube-каналу «Алеся Бацман».

Фрагмент відео активно поширився в соцмережах і викликав хвилю критики та обурення серед користувачів. Павелецька розповіла, що концерт проходив із дрес-кодом Black Tie, а атмосфера заходу була неформальною і більшість глядачів також підтанцьовували під музику.

«Це було знято з такого ракурсу, наче всі сидять і слухають «Пори року» Вівальді, і я одна вистрибнула. Але це було не так – увесь зал танцював», – пояснила вона.

За її словами, відео з’явилося в мережі через кілька днів після концерту, у день її народження, і миттєво розійшлося по телеграм-каналах та пабліках. «Це була технологічна хвиля, хтось її запустив штучно. Але багато живих людей теж під’єдналися, бо ми живемо у війні і людей це тригерить», – сказала вона.

Павелецька додала, що її найбільше вразила агресія та кількість образливих коментарів. «Я не розумію, що має статися в житті, щоб зайти на сторінку незнайомої людини і писати їй, як і скільки їй треба помирати», – зазначила вона.

Водночас вона заявила, що не вважає правильним повністю відмовлятися від проявів нормального життя під час війни. «Люди на фронті загинули заради того, щоб країна мала життя. Це не означає, що ми маємо зробити вигляд, що життя не існує», – підкреслила Павелецька.

Вона також наголосила, що всі кошти на свій спосіб життя заробляє самостійно, а з чоловіком регулярно донатить на підтримку України. Скандал спалахнув навколо концерту Монатіка у Національній опері після появи відео, на якому Світлана Павелецька танцює у залі під час виступу артиста.

У цьому ж інтерв'ю Павелелецька заявила, що її сусідом у будинку в центрі Києва є екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Павелецької, квартиру в центрі Києва вона придбала ще до того, як Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра.

Нагадаємо, що Світлана Павелецька пропонувала українцям альтернативний спосіб зігрівання в умовах відсутності опалення. Вона сказала, що в секс-шопі у продажу є секс-іграшки з функцією регулювання температури, які можуть нагріватися до 38 градусів.