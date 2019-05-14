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    Шоу-биз

    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных

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    Александр Педан - Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных
    Александр Педан

    Продолжению истории о бывших влюбленных – быть. Начались съемки нового сезона проекта «Эксы»

    Постоянные конфликты, обиды и даже драки не дают им строить нормальные крепкие отношения. Но и разойтись навсегда они не могут. Что вновь и вновь заставляет их возвращаться друг к другу – чувство любви, общие дети, хороший секс, собственные иллюзии или страх одиночества? И имеют ли их отношения будущее, и какое? Выяснить это новые участники пытаются уже сейчас – на днях начались съемки второго сезона реалити о бывших влюбленных «Эксы».

    Как и в предыдущем сезоне, участниками проекта стали десять пар «эксов», которые не могут самостоятельно разобраться в своих отношениях. Некоторые из них даже женаты, но не живут вместе. У нескольких пар есть общие дети.

    «Кому будет легче: тем, кто успел родить детей, или тем, кто разбил семейный сервиз, трудно сказать, – рассказывает креативный продюсер студии, которая снимает «Эксы», Лора Мальцева. – Испытания разработаны таким образом, чтобы непросто было всем. И до финала дойдут лишь те пары, для которых это жизненно необходимо».

    По правилам проекта, «эксы» живут в одном доме и проходят испытания, направленные помочь им разобраться в себе и своих отношениях. Каждую неделю одна из пар покидает проект, и решает это ведущий Александр Педан.

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    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных
    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных
    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных
    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных
    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных
    Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных

    «Я приятно удивлен, что половина участников первого сезона не показательно менялись в кадре, а у них действительно все хорошо – после проекта они поженились, родили детей, – говорит ведущий Нового канала. – Это самая большая мотивация и понимание, что мы делаем что-то полезное. В этом сезоне на мне еще большая ответственность. Потому что у наших участников не будет возможности спасать друг друга, окончательное слово будет только за мной. В принятии решений мне помогут и команда, и психологи проекта. Мы требовательны к нашим «эксам», и еще внимательнее будем решать, кому давать шанс, а кому – нет».

    У бывших есть два пути – начать строить свои отношения на проекте с чистого листа или покинуть его порознь открытыми для новых чувств. Как и в предыдущем сезоне, победить может пара, которая примет любое из этих двух решений.

     

     

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