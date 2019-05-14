Александр Педан снова попытается помирить бывших влюбленных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Педан

Продолжению истории о бывших влюбленных – быть. Начались съемки нового сезона проекта «Эксы»

Постоянные конфликты, обиды и даже драки не дают им строить нормальные крепкие отношения. Но и разойтись навсегда они не могут. Что вновь и вновь заставляет их возвращаться друг к другу – чувство любви, общие дети, хороший секс, собственные иллюзии или страх одиночества? И имеют ли их отношения будущее, и какое? Выяснить это новые участники пытаются уже сейчас – на днях начались съемки второго сезона реалити о бывших влюбленных «Эксы».

Как и в предыдущем сезоне, участниками проекта стали десять пар «эксов», которые не могут самостоятельно разобраться в своих отношениях. Некоторые из них даже женаты, но не живут вместе. У нескольких пар есть общие дети.

«Кому будет легче: тем, кто успел родить детей, или тем, кто разбил семейный сервиз, трудно сказать, – рассказывает креативный продюсер студии, которая снимает «Эксы», Лора Мальцева. – Испытания разработаны таким образом, чтобы непросто было всем. И до финала дойдут лишь те пары, для которых это жизненно необходимо».

По правилам проекта, «эксы» живут в одном доме и проходят испытания, направленные помочь им разобраться в себе и своих отношениях. Каждую неделю одна из пар покидает проект, и решает это ведущий Александр Педан.

«Я приятно удивлен, что половина участников первого сезона не показательно менялись в кадре, а у них действительно все хорошо – после проекта они поженились, родили детей, – говорит ведущий Нового канала. – Это самая большая мотивация и понимание, что мы делаем что-то полезное. В этом сезоне на мне еще большая ответственность. Потому что у наших участников не будет возможности спасать друг друга, окончательное слово будет только за мной. В принятии решений мне помогут и команда, и психологи проекта. Мы требовательны к нашим «эксам», и еще внимательнее будем решать, кому давать шанс, а кому – нет».

У бывших есть два пути – начать строить свои отношения на проекте с чистого листа или покинуть его порознь открытыми для новых чувств. Как и в предыдущем сезоне, победить может пара, которая примет любое из этих двух решений.