Новая композиция Джамалы возглавила британский музыкальный чарт
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Об это украинская певица расказала в соцсети
Украинская артистка и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2019» Джамала поделилась с поклонниками своими достижениями в музыкальной карьере.
Новый англоязычный трек Джамалы Solo возглавил первую десятку двух британских чартов.
Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
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В чарте Великобритании Upfront Club 30 сингл занял 7 строчку, а в Commercial Pop Top 30 - 8 позицию.