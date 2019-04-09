Новая композиция Джамалы возглавила британский музыкальный чарт



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Об это украинская певица расказала в соцсети

Украинская артистка и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2019» Джамала поделилась с поклонниками своими достижениями в музыкальной карьере.

Новый англоязычный трек Джамалы Solo возглавил первую десятку двух британских чартов.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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В чарте Великобритании Upfront Club 30 сингл занял 7 строчку, а в Commercial Pop Top 30 - 8 позицию.