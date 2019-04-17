Ален Делон получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля



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В 2019 году почетная награда достанется легендарному французскому актёру

В 2019 году почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля вручат легендарному французскому актёру Алену Делону. Ранее этот приз получали Жанна Моро, Вуди Аллен, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Аньес Варда, Клинт Иствуд, Жан-Поль Бельмандо, Мануэл де Оливейра и Жан-Пьер Лео.

Описывая Делона как «гиганта, живую легенду, всемирную икону... (и даже) чемпиона кассовых сборов», организаторы фестиваля отметили, что почетная награда отдаст дань присутствию актёра в истории кино.

«Мы очень рады, что Ален Делон согласился принять участие в фестивале, чтобы отметить его заслуги. Он долго колебался, потому что думал, что ему следует приезжать в Канны только чтобы чествовать режиссеров, с которыми он работал», — говорит директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Делон снялся в более 80 фильмах, работал с величайшими режиссёрами, в том числе Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Жан-Пьером Мельвилем и Жан-Люком Годаром. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964).

Он также выступал в качестве режиссёра, сняв фильмы «За шкуру полицейского», «Неукратимый».

Каннский кинофестиваль в этом году пройдёт с 14 по 25 мая.

Джерело: Киноафиша