Алена Шоптенко и Максим Ежов стали участниками проекта «Зважені та щасливі»



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Алена Шоптенко и Максим Ежов

Украинские хореографы составили компанию Аните Луценко, Марине Боржемской и Иракли Макацария

Танцы – прекрасная возможность скинуть лишний вес и к тому же, делать это в хорошем настроении. Каждый год в лагере проекта «Зважені та щасливі» проходит танцевальная неделя, за которую участники с хореографами ставят танец, чтобы показать прекрасный результат перед судьями. В этом году им помогают прекрасные хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов.

«Мне очень повезло с участниками. Классные, старательные, позитивные ребята. Очень неплохо все схватывают. Им еще тяжело правильно двигаться, но это вопрос тренировок. У меня уже был опыт работы с участниками в подобном весе, я знаю специфику: не желательно делать прыжки и серьезные нагрузки на суставы. Мне нравится их настрой. Они пришли работать, если у них что-то не получается, они повторяют много раз, не психуют. Я ставлю им танец с характерами, образами, драматургией. Поэтому ребятам придется не только танцевать, но и вживаться в определенные роли», - поделилась первыми впечатлениями Алена.

Также Алена рассказала, что пока участникам довольно сложно взаимодействовать друг с другом. «Многие пары испытывают трудности в этом плане. Нужно распределять роли и им соответствовать – партнер ведет, а партнерша ведомая. Как правило, каждый тянет в свою сторону, но это тоже вопрос привычки».

Максим Ежов уверен, что невозможного нет, хотя у участников не все получается, им сложно запоминать комбинации, шаги и выполнять поддержки. «В моей практики учеников с таким весом еще не было. Но я всегда говорил, что не важно, как ты выглядишь, сколько весишь, высокий или низкий, главное, как ты к этому относишься. Если ребята действительно хотят научиться, я полностью их поддерживаю. Нет такого, что человек не может сделать. Главное, подход и желание. Мы ставим очень интересный танец, эмоциональный, сексуальный и страстный. Будем раскрепощать людей. Так как я раскрепощен, буду помогать им», - улыбается Максим.

Также Максим считает, что проект полезен не только для участников, но и для зрителей. «Я смотрел еще первые сезоны «Зважених», когда Анита Луценко была тренером. После чего я с ней познакомился лично. В этом сезоне в проекте участвует мой хороший знакомый Иракли Макацария – самый целенаправленный человек, к которому я прекрасно отношусь. Когда я смотрел проект, видел, как люди добиваются прекрасных результатов. Но кто-то ценит сразу то, что попал на проект, а кто-то начинает ценить только после того, как его отправили домой. Просто по своей глупости, потому что он не хотел напрягаться. Мое наставление участникам: работать, работать, работать. Если пришли на проект, делайте все до конца. А если пришли просто поулыбаться, то это можно сделать и дома на диване».

Какие танцы поставили ребятам Алена и Максим, и как участники справятся с этими постановками, смотрите уже этой осенью на телеканале СТБ.