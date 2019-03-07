Алена Шоптенко рассказала, как ее трогательно называет муж



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Алена Шоптенко с супругом Алексеем

Главный хореограф «Танцев со звездами» Алена Шоптенко поделилась подробностями личной жизни

Украинская танцовщица рассказала, что ее муж Алексей удивляет ее подарками не только на праздники. По этому поводу он даже шутит.

«У мужа есть любимая шутка. Он постоянно спрашивает, что подарить мне на праздники из того, что он не дарил в обычные дни. Праздновать 8 марта мы точно не будем, но уверена, что он придумает, чем меня порадовать», — рассказала Алена Шоптенко изданию Viva!.

К тому же Алексей любит дарить любимой жене цветы.

«Цветы — это всегда хорошая идея. Мне, наверное, повезло, мой муж любит цветы, поэтому часто дарит их, и они практически всегда есть у нас дома. Что касается знаков внимания на 8 марта, то я надеюсь, что дарить друг другу положительные эмоции никогда не станет пережитком прошлого».

Также Алена Шоптенко призналась, как трогательно ее называет муж:

«Что касается трогательных комплиментов, то и-за моих круглых щек муж часто называет меня Хомой или хомячком. Это очень трогательно для меня».



