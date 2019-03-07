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    Шоу-биз

    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина

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    Никита Добрынин - Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Никита Добрынин

    Уже завтра премьера романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал Никита Добрынин

    В праздничный день, 8 марта холостяк Никита Добрынин впервые встретится с участницами проекта, которые будут всеми возможными способами пытаться покорить сердце импозантного мужчины.

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    «Я в предвкушении, ведь впереди очень важная ночь и я уверен, что эта ночь многое изменит в моей личной жизни. Я точно не буду терять времени на проекте и использую этот шанс в полной мере», - рассказал Scotch Никита Добрынин.

    Стоит отметить, что у этом сезоне участницы съехались из разных уголков планеты: Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Италия. Среди них будут представительницы уникальных профессий: пластический хирург, крипто-леди, художница эротического жанра, дизайнер купальников...

    Они будут очаровывать холостяка экстравагантным внешним видом и эффектным появлением: эротическим танцем, сердцем в контейнере, национальным блюдом и подарками, сделанными своими руками, а одна из девушек зачем-то приедет на вечеринку в сопровождении другого мужчины.

    Кроме этого, как ранее сообщал Scotch, еще одним испытанием станет знакомство с подругой Никиты Добрынина - солисткой группы «НеАнгелы» Славой Каминской и известным кинорежиссером Сергеем Чеботаренко. Друзья Никиты намерены выведать у участниц все, об их намерениях и отыскать все скелеты в шкафу.

    Стоит отметить, что знакомство участниц с холостяком станет весьма коротким, для некоторых участниц. Уже в этот вечер 10 девушек Никита должен отправить домой.

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    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина
    Еда и эротические танцы: стало известно, чем девушки будут покорять «холостяка» Никиту Добрынина

    Кто и почему покинет проект еще до Церемонии роз, а кому повезет отправиться на первое свидание сезона прямо с вечеринки, поклонники проекта узнают уже в эту пятницу в эфире телеканала Стб.

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