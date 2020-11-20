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    Шоу-биз

    Alyosha показала фигуру в смелом платье. Певица родила три месяца назад

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    Певица Alyosha - Alyosha показала фигуру в смелом платье. Певица родила три месяца назад
    Певица Alyosha
    instagram.com/alyoshasinger/

    Звезда показалась в красном секси-платье

    Через три месяца после родов украинская певица Alyosha решила показать пользователям, как выглядит. На своей странице в Instagram звезда запостила снимок, на котором предстала в красном обтягивающем платье. Наряд сильно подчеркнул пышный бюст артистки и плоский живот.

    «С этим карантином уже и я начала делать некоторые покупки в Сети, хотя это на меня не похоже... Но я приятно удивлена. Впервые заказывала вещи онлайн через байера. И очень довольна», - написала певица.

    screenshot_4_66
    instagram.com/alyoshasinger/

    В комментариях сторонники Alyosha засыпали кумира комплиментами, отметив, что артистка выглядит великолепно.

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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