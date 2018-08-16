Американцы обвинили Netflix в распространении детской порнографии



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Кадр из фильма «Желание»

Родительский совет раскритиковал фильм «Желание» режиссера Диего Каплана и Netflix, на котором представлена картина

Родительский совет по телевидению США направил обращение генеральному директору Netflix с требованием убрать из сервиса эротический триллер «Желание» аргентинского режиссера Диего Каплана. По мнению совета, фильм содержит сцену, в которой девятилетняя девочка мастурбирует с помощью подушки.

По сюжету две девочки смотрят ковбойский фильм Джона Форда, сидя на подушках. Старшая девочка, как считают представители совета, «ерзает на подушке с целью достичь оргазма», а младшая за ней наблюдает. Члены совета обеспокоены тем, что съемки в фильме могли травмировать психику актрис.

В конце июня пользователи соцсетей уже обращали внимание на картину Каплана, которая была представлена на Netlfix. Тогда на обвинения в создании и распространении детской порнографии режиссер ответил, что «мнение об этой сцене зависит от степени развратности смотрящего».

«Девочки никогда не понимали, что они делают, они просто повторяли то, что видели на экране. Никто из взрослых с ними не контактировал, кроме детского тренера по актерскому мастерству. Все происходящее на площадке было под строгим надзором их матерей», — заявил Каплан. По его словам, он знал, что сцену могут понять неправильно, и специально объяснил ее в закадровом фильме о съемках «Желания».

Премьера «Желания» состоялась на Netflix в декабре 2017 года. Сейчас фильм недоступен. Представители сервиса отказались комментировать открытое письмо родительской организации.

Джерело: Bird In Flight