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    Alyona Alyona представила избранника фривольным фото

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    О самом Денисе известно немного - Alyona Alyona представила избранника фривольным фото
    О самом Денисе известно немного
    Фото: instagram.com/alyona.alyona

    Певица почти год рассказывала о своем парне, но не показывала его

    В своих интервью рэперша Alyona Alyona не раз заявляла, что ее сердце не свободно. Поначалу артистка не называла имени своего парня, потом призналась, что его зовут Денис. Артистка призналась, что переехала к избраннику. А вчера выставила в своем Инстаграм совместное фото с ним. Правда, снимок, по мнению некоторых подписчиков, несколько пикантный: исполнительница в белье, шелковом халате и розовых туфлях на каблуке «оседлала» возлюбленного, который разместился на стуле. К одному из фото Алена добавила комментарий парня, что ему совсем не тяжело. «Влюбилась в разбойника», – признается артистка, добавляя, что чувствует, что Денис – это ее человек.

    Денис говорит, что ему совсем не тяжело держать избранницу. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
    Денис говорит, что ему совсем не тяжело держать избранницу. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

    О самом Денисе известно немного. Он начинающий рэпер, выпускающий треки под псевдонимом Yoxden, и TikTok-блогер, сообщает Телеграф. Сейчас вместе с Аленой проживает в Киеве. На его страничке в TikTok, где за ним следит 262 тыс. подписчиков, много юмористических роликов, в которых он играет роль пенсионеров, бомжей, наркоманов и т. д.

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    Теги: шоу-бизнес Alyona Alyona
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    Alyona Alyona представила избранника фривольным фото