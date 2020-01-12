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    Шоу-биз

    Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом

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    <p>Выступающая в России украинская певица начала новые серьезные отношения</p> <div></div> - Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом

    Выступающая в России украинская певица начала новые серьезные отношения

    Бойфренд звезды публично признался ей в чувствах

    41-летняя Ани Лорак улетела в романтическое путешествие с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию. В своем Инстаграме певица засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

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    Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом
    Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом
    Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом

    Возлюбленный звезды в сторис разместил видео со своей возлюбленной. В кадр попали исключительно ноги сладкой парочки. Тем не менее, Глеб указал, что на снимке именно Ани, и сделал вполне однозначную подпись: «Love». А затем последовал пост, еще более трогательный, чем stories. В нем молодой человек написал по-английски: «Я всегда буду любить тебя».

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    знаменитости Ани Лорак певица шоу-бизнес
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