Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом



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41-летняя Ани Лорак улетела в романтическое путешествие с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию. В своем Инстаграме певица засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Возлюбленный звезды в сторис разместил видео со своей возлюбленной. В кадр попали исключительно ноги сладкой парочки. Тем не менее, Глеб указал, что на снимке именно Ани, и сделал вполне однозначную подпись: «Love». А затем последовал пост, еще более трогательный, чем stories. В нем молодой человек написал по-английски: «Я всегда буду любить тебя».