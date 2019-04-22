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    Шоу-биз

    Марина Боржемская и Иракли Макацария засветились на красной дорожке премии «Золота Дзига-2019»

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    Марина Боржемская и Иракли Макацария - Марина Боржемская и Иракли Макацария засветились на красной дорожке премии «Золота Дзига-2019»
    Марина Боржемская и Иракли Макацария

    Вечером 19 апреля в столице состоялась церемония вручения премии «Золота Дзига-2019»

    Триумфатором вечера стал режиссер Сергей Лозница. Он победил в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Донбасс», который также стал лучшей картиной года. Также награды получили:

    • Лучший фильм - «Донбасс», реж. Сергей Лозница
    • Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко) - Сергей Лозница, «Донбасс»;
    • Лучший актер - Олег Москаленко, «Дике поле»;
    • Лучшая актриса - Ирма Витовская, «Брама»;
    • Лучший актер второго плана - Владимир Ямненко, «Дике поле».
    • Лучшая актриса второго плана - Виталина Библив, «Брама»;
    • Лучший оператор - Сергей Михальчук, «Дике поле»;
    • Лучший художник-постановщик - Владлен Одуденко, «Дике поле»;
    • Лучший сценарист - Сергей Лозница, «Донбасс»;
    • Лучший монтаж - Иван Банников, «Копадають дерева», «Позивний» Бандерас», «Він і війна»;
    • Лучший звук - Сергей Степанский, «Дике поле», «Dzidzio: Перший раз»;
    • Лучшая музыка - Антон Байбаков, «Брама»;
    • Лучшая песня – «Моя мамонько рідненька», участницы украинского женского хора: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»);
    • Лучший дизайн костюмов - Мария Керо, «Шляхетні волоцюги»;
    • Лучший грим - Екатерина Струкова, «Брама»;
    • Лучший короткометражный игровой фильм - Mia Donna, реж. Павел Остриков.
    • Лучший документальный фильм - «Міф», реж. Леонид Кантер, Иван Ясной;
    • Лучший анимационный фильм - «Мімікрія», реж. Фрейд М. Вайзер;
    • Приз зрительских симпатий - «Dzidzio: Перший раз», реж. Михаил Хома и Тарас Дронь.

    Лауреатом почетной награды «Золотая Дзига» за вклад в развитие украинского кино стал оператор Юрий Гармаш.

    Среди гостей церемонии было множество звезд кино и шоу-бизнеса. Эффектно появились на красной дорожке тренеры нового сезона «Зважених та щасливих» Марина Боржемская и Иракли Макацария.

    На Марине было коктейльное платье от украинского дизайнера Александра Очеретного, которое подчеркивало стройные ноги фитнес-тренера.

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    Марина Боржемская и Иракли Макацария засветились на красной дорожке премии «Золота Дзига-2019»
    Марина Боржемская и Иракли Макацария засветились на красной дорожке премии «Золота Дзига-2019»
    Марина Боржемская и Иракли Макацария засветились на красной дорожке премии «Золота Дзига-2019»

    «Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искусство. На днях состоялось вручение двух премий - «Золотая Жар-птица» и «Золотая Дзига». От души поздравляю победителей и всех участников. Вдохновения и достижения новых вершин - творите и создавайте дальше. А мы с удовольствием будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства», - прокомментировал Иракли.

    Фото: телеканал Стб

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