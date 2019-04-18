Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер



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Иракли Макацария

Съемки нового сезона проекта в разгаре

В новом сезоне проекта «Зважені та щасливі» зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. Как ранее сообщал Scotch, на место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Пока участники только знакомятся с проектом, мы их расспросили о первых впечатлениями от нового тренера Иракли.

«Нам очень понравился первый конкурс, мы познакомились с тренерами. Совсем не ожидали увидеть Иракли! Даже не могли предположить, что он будет в этом году. Когда проходили первый конкурс, увидели совсем другого человека. Он нас очень поддерживал, и морально, и физически. Думаем, он будет строгим на тренировках. За его обворожительностью, скрывается требовательный тренер. Так что не стоит вестись на милую улыбку. Но и очень человечный», - делятся своими эмоциями девочки из команды Иракли.

Также участницы проекта отметили, что с первого конкурса Иракли их всячески поддерживал, мотивировал и находил правильные слова, чтобы подбодрить не сдаваться.

Напомним, что новый сезон шоу выйдет на телеканале Стб уже этой осенью.