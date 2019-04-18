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    Шоу-биз

    Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер

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    Иракли Макацария - Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер
    Иракли Макацария

    Съемки нового сезона проекта в разгаре

     В новом сезоне проекта «Зважені та щасливі» зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. Как ранее сообщал Scotch, на место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Пока участники только знакомятся с проектом, мы их расспросили о первых впечатлениями от нового тренера Иракли.

    «Нам очень понравился первый конкурс, мы познакомились с тренерами. Совсем не ожидали увидеть Иракли! Даже не могли предположить, что он будет в этом году. Когда проходили первый конкурс, увидели совсем другого человека. Он нас очень поддерживал, и морально, и физически. Думаем, он будет строгим на тренировках. За его обворожительностью, скрывается требовательный тренер. Так что не стоит вестись на милую улыбку. Но и очень человечный», - делятся своими эмоциями девочки из команды Иракли. 

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    Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер
    Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер
    Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер
    Участницы «Зважених та щасливих» признались, что Иракли Макацария очень требовательный тренер

    Также участницы проекта отметили, что с первого конкурса Иракли их всячески поддерживал, мотивировал и находил правильные слова, чтобы подбодрить не сдаваться.

    Напомним, что новый сезон шоу выйдет на телеканале Стб уже этой осенью.

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