Бритни Спирс выложила в соцсеть «странный» домашний танец (видео)

Тем временем, отец певицы обратился в суд с требованием предоставить доступ к информации об имуществе дочери

Бритни Спирс практически каждый день радует поклонников своими постами в соцсетях, правда, не всегда эти посты воспринимаются однозначно. На днях знаменитость выложила в Инстаграм видео странного танца. Поклонники певицы отметили, что выглядит их любимица не очень хорошо: немытые волосы, растерянная улыбка, нечеткие движения.

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Тем временем, отец певицы обратился в суд с требованием предоставить ему доступ к информации об имуществе дочери. Напомним, недавно он был отстранен от должности ее опекуна. Суд отстранил Джейми Спирса от попечительства, а контроль над финансами временно передали сертифицированному бухгалтеру Джону Зейбелу.

И вот теперь адвокат Джейми Спирс запросил доступ к информации о ее недвижимости, пишет Variety. В частности, просят суд помочь получить подробную информацию об активах и личном имуществе Бритни, а также о том, что она планирует с ними делать.