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    Австралийские звезды снялись в трейлере несуществующего фильма о своей стране

    Фильм «Крокодил Данди» стал рекламным трюком для привлечения туристов
    Тизеры к спин-оффу картины «Крокодил Данди», на протяжении нескольких недель крутившиеся в сети, оказались не более чем рекламным трюком для привлечения туристов в Австралию. Полная версия промо-ролика была показана на Супербоуле-2018, там же открылась правда о несуществующем фильме. Австралия рассчитывает, что просмотра ролика с
    • Сьогодні, 16:51
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    Фильм «Крокодил Данди» стал рекламным трюком для привлечения туристов

    Тизеры к спин-оффу картины «Крокодил Данди», на протяжении нескольких недель крутившиеся в сети, оказались не более чем рекламным трюком для привлечения туристов в Австралию. Полная версия промо-ролика была показана на Супербоуле-2018, там же открылась правда о несуществующем фильме. Австралия рассчитывает, что просмотра ролика с участием звезд мирового масштаба поток туристов увеличится. 

    В съемках приняли участие наиболее известные актёры-уроженцы Австралии: Хью Джекман, Рассел Кроу, Крис и Лиам Хемсворты, Марго Робби, Айла Фишер, Руби Роуз, а также предыдущий «Крокодил Данди» Пол Хоган.  

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