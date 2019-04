Автор песни к фильму «Грязные танцы» рассказал, как создал суперхит



Композитор Фрэнк Превит, создавший песню для культового фильма «Грязные танцы», рассказал в интервью The Guardian, с чего все начиналось

Фрэнк Превит вспомнил о том, как с ним связался продюсер ленты Джимми Йеннер и предложил записать саундтрек для картины, которая, как подумал Превит исходя из названия, была чем-то вроде порнофильма.

По словам Превита, его дела тогда шли не очень хорошо — на банковском счету оставалось долларов сто. Ему приходилось продавать машины и жить молитвами. Предложение Йеннера Превита особо не вдохновляло, и он пытался отказаться, ссылаясь на нехватку времени. «Найди время, — настаивал продюсер. — Это изменит твою жизнь». Затем Йеннер сказал, что картина называется «Грязные танцы». «Я подумал: «Ох, бедный Джимми снимает порно», — вспоминает Превит.

Продюсеру пришлось объяснять, что это такая лав-стори. «Фильм хороший. Плохая новость в том, что трек должен длиться 7 минут», — сообщил Йеннер. «Нет, шансов, что он станет хитом», — подумал Фрэнк, но взялся за дело. Затем он созвонился с соавтором Джоном Дениколой и договорился о композиции. Выезжая с парковки в Нью-Джерси, Фрэнк Превит уже напевал фразу, которую вскоре узнают все: «I've had the time of my life».

Позже, когда песня получила «Оскар» в 1988 году, композитор познакомился с Патриком Суэйзи, исполнителем главной роли в картине. Актер рассказал ему, что, прежде чем утвердить саундтрек, продюсеры отказались от 149 других песен. Трек Превита был 150-м. По словам Патрика, актеры снимали финальную танцевальную сцену без песни, ненавидели сам фильм и хотели «побыстрее покончить с этим дерьмом». «Но когда мы услышали вашу песню, все поменялось. Она создала атмосферу!» — сказал Фрэнку Суэйзи.

Джерело: Buro 24/7