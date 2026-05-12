Актор Володимир Ращук висловився про свою зраду під час вагітності ексдружини

Юлія Відміцька
Володимир Ращук на початку повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ
Володимир Ращук прокоментував причину розриву стосунків з акторкою Вікторією Білан-Ращук

Український актор-військовий Володимир Ращук висловився про розрив стосунків зі своєю дружиною Вікторією Білан-Ращук. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора програмі «ЖВЛ».

Володимир Ращук зізнався, що дійсно винний перед дружиною. Вікторія Білан-Ращук раніше звинуватила його в зраді. «Так, я багато накосячив, зробив багато л***а. Але знаєте, як йдуть чоловіки? Залишають усе і йдуть. Тому тут моя совість абсолютно чиста», – висловився актор.

Також актор зауважив, що не хоче коментувати звинувачення у свій бік. На думку військового, конфлікт стосується лише його та Вікторії Білан-Ращук. «Після інтерв’ю мені 16 журналістів написали, щоб я дав коментар. Я не коментую це. Справа двох стосується тільки двох. Я не хочу опускатися до цього рівня… Усе це закінчиться, і ми станемо нецікавими. Доводити, що десь правда, десь неправда, я не буду», – зазначив він.

Торік у родині акторів народився син, тож він для Володимира Ращука наразі є пріорітетом у житті. «Найголовніше, що в мене є син. Це мій основний фокус. За нього я борюся», – додав він.

Вікторія Білан-Ращук 5 жовтня 2025 року народила сина. Хлопчика звати Ращук Ярема Володимирович.

Вікторія Білан-Ращук відома за, зокрема, серіалами «Дружини на стежці війни», «Майор і магія», «Голова». Працює в театрі як акторка й режисерка, активно підтримує військових і займається волонтерством. Володимир Ращук – актор Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, знімається у фільмах і серіалах. Після початку повномасштабної війни добровільно доєднався до війська.

Нагадаємо, актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомив про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук. У мережі вже ширилися чутки про розрив зіркової пари, тож Володимир Ращук підтвердив цю новину.

Також повідомлялося, дружина Володимира Ращука, акторка Вікторія Білан-Ращук дала інтерв’ю, де розповіла про те, як розійшлася Ращуком після того, як дізналася про його зраду. За її словами, Володимир Ращук у шлюбі з нею зустрів іншу жінку та почав із нею стосунки.

