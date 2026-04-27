Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Кондратюк зявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу
скриншот відео

Дівчина заявила, що хтось із «організаторів» шоу вимагав у неї $1 тис. за можливість виступити з благодійним збором у прямому ефірі

У суботу, 25 квітня, на Контрактовій площі у Києві відбулися зйомки легендарного талант-шоу «Караоке на Майдані». Проєкт повернувся з благодійною метою – для збору коштів на реабілітаційний центр «Титанові». Проте після завершення зйомок навколо шоу розгорівся гучний скандал. Про це повідомляє «Главком».

Приводом для обговорення став допис у соцмережі Threads від користувачки під ніком spiceicee. Дівчина заявила, що її начебто обманули представники команди шоу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

За словами дівчини, вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з «організаторів» шоу пообіцяв, що зможе надати таку нагоду за $1тис.

Користувачка мережі звинуватила в обмані організаторів шоу «Караоке на Майдані»
скриншот допису

«Наші хлопці підходили до абсолютно всіх робітників, один з них якоби домовився за нас і пообіцяв, що ми будемо в програмі. Йому віддали 1000$ за виступ і домовленість (дуже важливий для моїх друзів військових), який нам у підсумку запороли і тупо не дали вийти на сцену. $1000 улетіли в чийсь карман», – написала дівчина.

Згодом, коли авторка допису та її друзі «запідозрили обман», то негайно звернулися до Ігоря Кондратюка щодо цієї ситуації. Продюсер заявив, що він особисто не брав ніяких коштів, та попросив показати ту саму особу, якій юзерка начебто передала гроші. У відповідь на це Кондратюк заявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу.

Юзерка заявила, що Кондратюк забанив її в мережі Instagram
скриншот допису

Після цього між сторонами спалахнула суперечка на підвищених тонах з використанням ненормативної лексики. Авторка допису разом із друзями приїхала до поліції, де написала заяву про крадіжку коштів.

Згодом авторка допису виклала повне відео конфлікту, де спочатку звинуватила Ігоря Кондратюка та його команду в обмані і неготовності вирішувати конфліктну ситуацію.

Дывчина виклала повне відео конфлікту щодо коштів
скриншот допису

Трохи пізніше авторка допису написала, що не має особистих претензій до творця шоу Ігоря Кондратюка, а має їх до команди організаторів. За її словами, вона чудово розуміє, що грошей ніхто не поверне.

Дівчина заявила, що має претензії до команди організаторів, а не до творця шоу Ігоря Кондратюка
скриншот допису

На момент публікації матеріалу Ігор Кондратюк  не коментував суть конфлікту та власну позицію щодо цієї історії.

У коментарях до допису авторки, який став вірусним у мережі, думки користувачів розділилися: одні підтримують позицію дівчини, інші звинувачують авторку у брехні та маніпуляціях.

На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 1
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 2
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 3
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 4
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 5
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 6
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 7
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 8
скриншот дописів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 9
скриншот коментарів
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал фото 10
скриншот коментарів

Нагадаємо, раніше гроші, які глядачі клали в капелюхи, йшли переможцям як гонорар, а тепер вони будуть спрямовуватись на підтримку реабілітаційного центру «Титанові».

До слова, шоу «Караоке на майдані» повертається на екрани та виходить в етер. Телеканал ТЕТ, який транслюватиме оновлену програму, анонсував дату випуску та повідомив, хто стане новим ведучим.

Торік Ігор Кондратюк повідомив про те, що 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко.  За словами телеведучого, його колега був завзятим рибалкою. А також знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі.

Теги: Київ скандал Ігор Кондратюк шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua