На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал

Ігор Кондратюк зявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу

Дівчина заявила, що хтось із «організаторів» шоу вимагав у неї $1 тис. за можливість виступити з благодійним збором у прямому ефірі

У суботу, 25 квітня, на Контрактовій площі у Києві відбулися зйомки легендарного талант-шоу «Караоке на Майдані». Проєкт повернувся з благодійною метою – для збору коштів на реабілітаційний центр «Титанові». Проте після завершення зйомок навколо шоу розгорівся гучний скандал. Про це повідомляє «Главком».

Приводом для обговорення став допис у соцмережі Threads від користувачки під ніком spiceicee. Дівчина заявила, що її начебто обманули представники команди шоу.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 27, 2026

За словами дівчини, вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з «організаторів» шоу пообіцяв, що зможе надати таку нагоду за $1тис.

«Наші хлопці підходили до абсолютно всіх робітників, один з них якоби домовився за нас і пообіцяв, що ми будемо в програмі. Йому віддали 1000$ за виступ і домовленість (дуже важливий для моїх друзів військових), який нам у підсумку запороли і тупо не дали вийти на сцену. $1000 улетіли в чийсь карман», – написала дівчина.

Згодом, коли авторка допису та її друзі «запідозрили обман», то негайно звернулися до Ігоря Кондратюка щодо цієї ситуації. Продюсер заявив, що він особисто не брав ніяких коштів, та попросив показати ту саму особу, якій юзерка начебто передала гроші. У відповідь на це Кондратюк заявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу.

Після цього між сторонами спалахнула суперечка на підвищених тонах з використанням ненормативної лексики. Авторка допису разом із друзями приїхала до поліції, де написала заяву про крадіжку коштів.

Згодом авторка допису виклала повне відео конфлікту, де спочатку звинуватила Ігоря Кондратюка та його команду в обмані і неготовності вирішувати конфліктну ситуацію.

Трохи пізніше авторка допису написала, що не має особистих претензій до творця шоу Ігоря Кондратюка, а має їх до команди організаторів. За її словами, вона чудово розуміє, що грошей ніхто не поверне.

На момент публікації матеріалу Ігор Кондратюк не коментував суть конфлікту та власну позицію щодо цієї історії.

У коментарях до допису авторки, який став вірусним у мережі, думки користувачів розділилися: одні підтримують позицію дівчини, інші звинувачують авторку у брехні та маніпуляціях.

Нагадаємо, раніше гроші, які глядачі клали в капелюхи, йшли переможцям як гонорар, а тепер вони будуть спрямовуватись на підтримку реабілітаційного центру «Титанові».

До слова, шоу «Караоке на майдані» повертається на екрани та виходить в етер. Телеканал ТЕТ, який транслюватиме оновлену програму, анонсував дату випуску та повідомив, хто стане новим ведучим.

Торік Ігор Кондратюк повідомив про те, що 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко. За словами телеведучого, його колега був завзятим рибалкою. А також знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі.