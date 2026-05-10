Зірка Marvel Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Молдові

Гіддлстон: між радістю дітей і болем їхніх матерів – прірва

Британський актор і посол ЮНІСЕФ у Великій Британії Том Гіддлстон побував у Кишиневі, де зустрівся з українськими дітьми-біженцями та їхніми матерями, які рятувалися від війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЮНІСЕФ.



Під час візиту актор побував у школах та освітніх центрах для дітей, які через повномасштабне вторгнення Росії змушені жити поза Україною. У цих просторах, організованих за підтримки ЮНІСЕФ, діти навчаються онлайн, вивчають мови, займаються музикою й танцями та отримують психологічну допомогу.

У денному центрі Divertis Гіддлстон познайомився з дев'ятирічною Міланою та її матір'ю Юлією, які тікали з Херсона після початку великої війни. Дівчинка продовжує вчитися за українською програмою онлайн і відвідує творчі заняття – вони допомагають їй знову відчути себе в безпеці.

Актора найбільше вразив контраст між тим, що пережили діти, і тим, якими вони є зараз.



«Вони процвітають, вони навчаються, вони вільні, вони мають багату уяву, вони почуваються в безпеці та здаються щасливими дітьми», – сказав він.

Гіддлстон також розповів, що матері описували, як виривалися з України, – часто не знаючи, де знайдуть дах над головою і де шукати допомоги.

«Матері розповідали про неймовірні труднощі, про обставини, в які потрапили, – про все, що довелося подолати, щоб захистити дітей і вивезти їх у безпечне місце», – сказав він.

Відеоматеріал із поїздки Гіддлстона покажуть під час благодійного футбольного матчу Soccer Aid for UNICEF 31 травня – актор зіграє в ньому вже втретє.

Скільки українців живуть у Молдові

Повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року спричинило одну з найбільших хвиль вимушеного переселення в Європі за останні десятиліття – наразі від домівок відірвано близько 9,7 мільйона людей. Молдова стала однією з перших країн, що відкрила кордони для українських сімей. ЮНІСЕФ із початку великої війни організовує для переміщених дітей безпечні простори для навчання й відновлення та забезпечує психосоціальну підтримку.



