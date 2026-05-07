Відома українська акторка зізналася, як думала про смерть під час вагітності

Вікторія Білан-Ращук поділилася складнощами, з якими вона намагалася впоратися під час другої вагітності

Акторка Вікторія Білан-Ращук торік вдруге стала мамою. На період вагітності зірки випало чимало випробувань після того, як вона дізналася про зраду свого чоловіка актора-воїна Володимира Ращука. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю акторки Аліні Доротюк.

Вікторія Білан-Ращук зізналася, що під час вагітності вона зверталася до психологів та психотерапевтів через складний емоційний стан. Постійна робота та знімання в кіно допомагали акторці підтримувати себе після зради чоловіка.

«Це ж не день, не тиждень, не місяць. Це вісім місяців. Ранок і ніч. Ти із цим лягаєш спати, ти із цим прокидаєшся. Я дуже мало спала. Я майже нічого не їла, вагітною. Я могла їсти тільки ягоди й морозиво. Я не могла жити, я не могла дихати. Я завантажувала себе роботою максимально. Слава Богу, мені тоді дали ролі в кіно, я вагітною знімалась», – розповіла вона.

Вагітною актриса майже кожного дня відвідувала спортзал та робила все, аби відволіктися від переживань. Також її рятувала думка про те, що вона незабаром стане мамою.

«Я кожного дня була в спортзалі. Ходила в зал, хоча б на кардіо, щоб просто не думати, відключити голову, бо ці думки ти маєш якось спрацьовувати, ти маєш якось себе стягувати з ліжка кожен день. Мене рятувало тільки те, що я носила дитину. Я кожного дня собі про це нагадувала: «Віка, ти маєш жити. Ти маєш жити. У тобі життя. У тобі дитя має жити», – поділилася акторка.

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук мають спільного сина

Вікторія Білан-Ращук зауважила, що інколи їй нічого не допомагало впоратися зі своїми думками та переживаннями. Акторка зізналася, що мала думки про смерть, але її зупиняло розуміння того, що вона носить дитину під серцем.

«У мене був такий період, коли мені вже нічого не допомагало. Ні психотерапевт – у мене їх було сім за період вагітності. Один раз мені стало дуже страшно. Я зрозуміла, що я фізично вже не витримую такий біль. Почалися думки: «Віка, тобі стане легше, тобі стане легше, усім буде легше від того, що ти підеш…». Ти свідомо розумієш, що ти вагітна, що в тобі дитя, і тобі треба жити, і ти хочеш жити. А ось ця нав’язлива думка, що тобі стане легше, бо вже витримувати... Це було неможливо», – зізналась жінка.

Тоді актриса звернулася до психолога за допомогою: «Якомусь психологу подзвонила, кажу: «Будь ласка, поговоріть зі мною». Бо я собі щось зроблю і боюся цього». Рятувалась, як могла. І потім мені було дуже важко. Я в одну ніч настільки було погано, що в мене почало боліти серце. Я викликала швидку. Я зрозуміла, що мені із цим треба щось робити. Уже не пам’ятаю, мабуть, дві чи три доби я не виходила з квартири».

Нагадаємо, 47-річна акторка Вікторія Білан-Ращук 5 жовтня 2025 року народила другу дитину. В акторки з її чоловіком Володимиром Ращуком народився хлопчик, якого назвали Яремою.

До слова, у серпні 2025 року акторка Вікторія Білан-Ращук влаштувала гендер-паті. Водночас вона натякнула на ймовірні проблеми в стосунках, звернувшися до чоловіка.

Згодом чоловік Вікторії Білан-Ращук актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомив про їхнє розлучення. У мережі напередодні вже ширилися чутки про розрив зіркової пари, тож Володимир Ращук підтвердив цю новину.