Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Міла Нітіч розповіла деталі скандалу навколо шоу «Караоке на Майдані» за участю Ігоря Кондратюка
фото з відкритих джерел

Співачка стала на бік продюсера Ігоря Кондратюка

Українська співачка Міла Нітіч була очевидицею скандалу на зніманнях «Караоке на Майдані». Виконавиця розповіла, що насправді трапилось під час шоу. Про це пише «Главком» на коментар зірки проєкту «Ранок у Великому Місті».

За словами Міли Нітіч, ведучий популярного шоу «Караоке на Майдані» Ігор Кондратюк не ризикував би своєю багаторічною репутацією заради $1 тис. Також вона стверджує, що скандал є замовним. Крім цього, співачка наголошує на тому, що фрагмент відео, що поширюється мережею не розкриває всіх подробиць інциденту та спотворює реальні факти.

«Усе це вирвано з контексту й нещиро. Ну хто буде бруднитися за $1000? Ігор Кондратюк? Ви серйозно? Людина, яка 30 років створювала свою репутацію в Україні?», – сказала артистка. Міла Нітіч з’явилася на показі фільму «Диявол носить Prada», який повернувся через 20 років. Допрем’єрний показ пройшов у Києві.

Інцидент, який згадує Міла Нітіч, відбувся під час знімання нового випуску шоу «Караоке на Майдані». Інцидент стався 25 квітня на Контрактовій площі у столиці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як повідомляв «Главком», приводом для обговорення став допис у соцмережі Threads від користувачки під ніком spiceicee. Дівчина заявила, що її начебто обманули представники команди шоу.За словами дівчини, вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з «організаторів» шоу пообіцяв, що зможе надати таку нагоду за $1тис.

Згодом, коли авторка допису та її друзі «запідозрили обман», то негайно звернулися до Ігоря Кондратюка щодо цієї ситуації. Продюсер заявив, що він особисто не брав ніяких коштів, та попросив показати ту саму особу, якій юзерка начебто передала гроші. Після цього між сторонами спалахнула суперечка на підвищених тонах із використанням ненормативної лексики.

До слова, шоу «Караоке на майдані» повертається на екрани та виходить в етер. Телеканал ТЕТ, який транслюватиме оновлену програму, анонсував дату випуску та повідомив, хто стане новим ведучим. Новий випуск «Караоке на Майдані» вийде в етер 10 травня, однак ведучим шоу цього разу буде не Ігор Кондратюк.

Теги: шоубіз скандал Майдай Незалежності Ігор Кондратюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шоу-біз

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua