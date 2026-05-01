«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»

Співачка стала на бік продюсера Ігоря Кондратюка

Українська співачка Міла Нітіч була очевидицею скандалу на зніманнях «Караоке на Майдані». Виконавиця розповіла, що насправді трапилось під час шоу. Про це пише «Главком» на коментар зірки проєкту «Ранок у Великому Місті».

За словами Міли Нітіч, ведучий популярного шоу «Караоке на Майдані» Ігор Кондратюк не ризикував би своєю багаторічною репутацією заради $1 тис. Також вона стверджує, що скандал є замовним. Крім цього, співачка наголошує на тому, що фрагмент відео, що поширюється мережею не розкриває всіх подробиць інциденту та спотворює реальні факти.

«Усе це вирвано з контексту й нещиро. Ну хто буде бруднитися за $1000? Ігор Кондратюк? Ви серйозно? Людина, яка 30 років створювала свою репутацію в Україні?», – сказала артистка. Міла Нітіч з’явилася на показі фільму «Диявол носить Prada», який повернувся через 20 років. Допрем’єрний показ пройшов у Києві.

Інцидент, який згадує Міла Нітіч, відбувся під час знімання нового випуску шоу «Караоке на Майдані». Інцидент стався 25 квітня на Контрактовій площі у столиці.

🤯Дівчина у соцмережах звинувачує команду шоу "Караоке на майдані" в нібито обмані.



🗣Вона каже, що заплатила комусь 1000$ за можливість виступити, але цього не сталося.



🎙Ведучий і співавтор шоу Ігор Кондратюк у відео запевняє, що ніхто з його команди гроші не брав. pic.twitter.com/9LXTBbshmX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 27, 2026

Як повідомляв «Главком», приводом для обговорення став допис у соцмережі Threads від користувачки під ніком spiceicee. Дівчина заявила, що її начебто обманули представники команди шоу.За словами дівчини, вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з «організаторів» шоу пообіцяв, що зможе надати таку нагоду за $1тис.

Згодом, коли авторка допису та її друзі «запідозрили обман», то негайно звернулися до Ігоря Кондратюка щодо цієї ситуації. Продюсер заявив, що він особисто не брав ніяких коштів, та попросив показати ту саму особу, якій юзерка начебто передала гроші. Після цього між сторонами спалахнула суперечка на підвищених тонах із використанням ненормативної лексики.

До слова, шоу «Караоке на майдані» повертається на екрани та виходить в етер. Телеканал ТЕТ, який транслюватиме оновлену програму, анонсував дату випуску та повідомив, хто стане новим ведучим. Новий випуск «Караоке на Майдані» вийде в етер 10 травня, однак ведучим шоу цього разу буде не Ігор Кондратюк.