Аль Пачіно з’явився на публіці напередодні свого 86-річчя: як виглядає зірка «Хрещеного батька» (фото)

Аль Пачіно помітили з його колишньою дружиною

Легендарний актор Голлівуду Аль Пачіно 25 квітня відзначив своє 86-річчя. Напередодні свята кінорежисера помітили на прогулянці з його колишньою дружиною акторкою Беверлі Д'Анджело. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Аль Пачіно ввечері 24 квітня, напередодні свого дня народження потрапив в об’єктиви камер журналістів під час прогулянки в Беверлі-Гіллз.

86-річний Аль Пачіно показався перед камерами у чорних штанах, кросівках та синьому пальті. Свій образ актор доповнив шарфом, окулярами та сонцезахисними окулярами. На деяких фото актора зазнімкували у шапці.

Водночас Беверлі Д'Анджело була одягнута у бежеве пальто, штани, кросівки, а з аксесуарів вона обрала сумку, шарф та також сонцезахисні окуляри.

Експодружжя Аль Пачіно та Беверлі Д'Анджело розлучилося ще у 2004 році. У акторів є спільні діти: близнюки Антон і Олівія, яким по 25 років. Діти у зіркової пари народилися за допомогою ЕКЗ.

Нагадаємо, 29-річна дівчина Нур Альфалла народила сина для актора Аль Пачіно. Відомо, що для Нур Альфалла – це первісток, а Аль Пачіно є досвідченим батьком. Зірковий актор з Нур Пачіно почав зустрічатися 2022 року. До цього дівчина зустрічалася зі значно старшими чоловіками – з 79-річним солістом The Rolling Stones Міком Джаггером, а також 61-річним американським мільярдером Ніколасом Берггрюєном.

Також повідомлялося, мериканський актор Аль Пачіно та його подруга Нур Альфаллах, які розійшлися невдовзі після народження спільної дитини, знову разом. Аль Пачіно не лише навідався на свято, а ще й разом із іменинницею задмухував свічки на її торті.