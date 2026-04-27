Аль Пачіно з’явився на публіці напередодні свого 86-річчя: як виглядає зірка «Хрещеного батька» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
колаж: glavcom.ua

Аль Пачіно помітили з його колишньою дружиною

Легендарний актор Голлівуду Аль Пачіно 25 квітня відзначив своє 86-річчя. Напередодні свята кінорежисера помітили на прогулянці з його колишньою дружиною акторкою Беверлі Д'Анджело. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Аль Пачіно ввечері 24 квітня, напередодні свого дня народження потрапив в об’єктиви камер журналістів під час прогулянки в Беверлі-Гіллз.

фото: Backgrid
фото: Backgrid

86-річний Аль Пачіно показався перед камерами у чорних штанах, кросівках та синьому пальті. Свій образ актор доповнив шарфом, окулярами та сонцезахисними окулярами. На деяких фото актора зазнімкували у шапці.

фото: Backgrid

Водночас Беверлі Д'Анджело була одягнута у бежеве пальто, штани, кросівки, а з аксесуарів вона обрала сумку, шарф та також сонцезахисні окуляри.

фото: Backgrid

Експодружжя Аль Пачіно та Беверлі Д'Анджело розлучилося ще у 2004 році. У акторів є спільні діти: близнюки Антон і Олівія, яким по 25 років. Діти у зіркової пари народилися за допомогою ЕКЗ.

Нагадаємо, 29-річна дівчина Нур Альфалла народила сина для актора Аль Пачіно. Відомо, що для Нур Альфалла – це первісток, а Аль Пачіно є досвідченим батьком. Зірковий актор з Нур Пачіно почав зустрічатися 2022 року. До цього дівчина зустрічалася зі значно старшими чоловіками – з 79-річним солістом The Rolling Stones Міком Джаггером, а також 61-річним американським мільярдером Ніколасом Берггрюєном.

Також повідомлялося, мериканський актор Аль Пачіно та його подруга Нур Альфаллах, які розійшлися невдовзі після народження спільної дитини, знову разом. Аль Пачіно не лише навідався на свято, а ще й разом із іменинницею задмухував свічки на її торті.

Читайте також:

Читайте також

Росіяни отримали від американців подарунки
Конгресмени США подарували російській делегації шкарпетки із зображенням Трампа
27 березня, 16:28
Трампу набрид конфлікт з Іраном. У Білому домі заявили про розкол
Трампу стало «нудно» через війну в Ірані: що відбувається в Білому домі
27 березня, 17:04
Трамп неодноразово виступав з критикою на адресу альянсу
США попрощаються з НАТО після війни в Ірані? Заява Рубіо
31 березня, 00:39
За словами Джеймісона Гріра, Вашингтон поки не збирається виходити з організації
«Не здатна впоратися з викликами». США розкритикували Світову організацію торгівлі
31 березня, 21:49
CNN: НАТО не сприймає погрози Трампа
CNN: НАТО не сприймає погрози Трампа
2 квiтня, 02:31
Брюс Вілліс показався на публіці після святкування 71-річчя
Важкохворий Брюс Вілліс вперше за тривалий час показався на прогулянці в Лос-Анджелесі (фото)
2 квiтня, 16:04
Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні
Контроль над Ормузькою протокою став для Ірану головним козирем у війні
4 квiтня, 07:25
Джон Фелан втратив посаду після суперечки з міністром оборони Пітом Гегсетом та його заступником
Звільнення міністра Військово-морських сил США. Bloomberg назвав причину
23 квiтня, 09:31
США, Китай і Росія витратили половину світових коштів на зброю
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
Сьогодні, 11:32

Шоу-біз

Аль Пачіно з’явився на публіці напередодні свого 86-річчя: як виглядає зірка «Хрещеного батька» (фото)
Аль Пачіно з’явився на публіці напередодні свого 86-річчя: як виглядає зірка «Хрещеного батька» (фото)
«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль
«З нас навіть сміялися, що ми «втекли». Ірина Білик згадала, як її родина пережила Чорнобиль
Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя
Відома українська співачка зізналася, що намагалася піти з життя
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки

Новини

Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
