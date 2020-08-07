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    Шоу-биз

    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)

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    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами</p> <div></div> - Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами

    instagram.com/emrata/

    Бикини инстадивы с каждым днем становятся все меньше и меньше

    29-летняя модель Эмили Ратаковски надела бикини красивого бирюзового цвета на завязках. Размер бра был настолько крошечным, что, казалось, бюст звезды скоро «вырвется на свободу». Миниатюрные трусики едва скрывали прелести Эмили.

    Она собрала волосы назад, чтобы ничто не отрывало внимание от главного - ее подтянутой фигуры и упругого пресса. Модель умело позировала, выставляя на всеобщее обозрение свои формы с наиболее выгодных ракурсов.

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    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)
    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)
    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)
    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)
    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)
    Грудь Эмили Ратаковски едва не «вырвалась на свободу» из крошечного бикини (фото)
    instagram.com/emrata/

    Фанаты пришли в восторг от смелых кадров с их любимицей. «Детка, ты огонь», «Это просто вау», «Фигура мечты», «Эмили - ты совершенство», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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