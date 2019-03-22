Барбра Стрейзанд верит, что Майкл Джексон растлил детей, но обвиняет во всем их родителей



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Барбра Стрейзанд и Майкл Джексон были звездами одного поколения, более того — король поп-музыки боготворил свою старшую коллегу и обожал её песни

После выхода на экраны документального фильма «Покидая Неверленд» 76-летняя певица и актриса решилась прокомментировать обвинения в адрес кумира миллионов.

Напомним, героями нашумевшей ленты стали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, которые спустя годы признались, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны певца, когда вместе со своими семья гостили на его знаменитом ранчо «Неверленд».

Стрейзанд ни в коем случае не оправдывает Майкла Джексона, но задаётся вопросом, почему родители этих мальчиков позволили им ночевать в одной спальне со взрослым мужчиной. «Его сексуальные потребности были родом из детства или уже заложены в его ДНК. Вы говорите, что он "приставал" к детям, но эти дети, как вы слышали из фильма, были рады находиться рядом с ним. Сейчас они оба женаты и у них есть дети, так что случившееся не уничтожило их», — говорит певица в интервью The Times.

«Я испытываю противоречивые чувства. Мне жаль детей. Мне жаль его. Наверно, я виню родителей, которые позволили своим детям спать с ним», — добавила Стрейзанд.

Примечательно, что матери пострадавших заявляют, что не подозревали о дурных наклонностях Майкла Джексона. Они с восторгом вспоминают то «золотое время», когда певец задаривал их подарками и знакомил со знаменитостями. Спустя десятилетия женщины сожалеют, что не смогли защитить своих сыновей от педофила.

Джерело: popcornnews