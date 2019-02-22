Бекхэмы выделили для своего сына Бруклина и его девушки несколько комнат в своем новом доме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвид, Бруклин и Виктория Бекхэм

В семейном особняке Бекхэмов в Лондоне хватит места для всех новых девушек сыновей

Либеральные родители готовы даже пожертвовать собственным пространством, лишь бы дети чувствовали себя комфортно.

В ближайшие месяцы Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми - Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер - переедут в особняк стоимостью 31 миллион фунтов стерлингов, где уже предусмотрительно выделили старшему сыну целое крыло. С начала декабря он встречается с моделью Ханной Кросс.

Девушка уже познакомилась со всеми членами семьи и, судя по всему, очень им полюбилась. Именно эти отношения Бруклина подтолкнули родителей предоставить взрослому сыну чуть больше личного пространства. Теперь у 19-летнего парня и его возлюбленной есть в родительском доме собственная изолированная квартира.

Джерело: Hello!