Белла Хадид обворожила поклонников точенной фигурой в прозрачном боди (фото)



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23-летняя Белла Хадид обрадовала поклонников откровенными фотографиями

Американская звезда сделала селфи в полураздетом виде

23-летняя супермодель Белла Хадид постоянно старается подогревать интерес публики к своей персоне. Так, девушка устроила импровизированную фотосессию в ванной комнате своего гостиничного номера. Хадид примерила серебристое прозрачное боди, украшенное пайетками. Под него она надела светлые стринги. Белла распустила волосы и сделала дерзкий макияж с длинными стрелками на глазах.

Девушка отметила автора сексуального наряда. Им оказался 45-летний итальянский модельер Риккардо Тиши.