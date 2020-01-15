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    Шоу-биз

    Белла Хадид обворожила поклонников точенной фигурой в прозрачном боди (фото)

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    <p>23-летняя Белла Хадид обрадовала поклонников откровенными фотографиями</p> <div></div> - Белла Хадид обворожила поклонников точенной фигурой в прозрачном боди (фото)

    23-летняя Белла Хадид обрадовала поклонников откровенными фотографиями

    Американская звезда сделала селфи в полураздетом виде

    23-летняя супермодель Белла Хадид постоянно старается подогревать интерес публики к своей персоне. Так, девушка устроила импровизированную фотосессию в ванной комнате своего гостиничного номера. Хадид примерила серебристое прозрачное боди, украшенное пайетками. Под него она надела светлые стринги. Белла распустила волосы и сделала дерзкий макияж с длинными стрелками на глазах.

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    Белла Хадид обворожила поклонников точенной фигурой в прозрачном боди (фото)
    Белла Хадид обворожила поклонников точенной фигурой в прозрачном боди (фото)

    Девушка отметила автора сексуального наряда. Им оказался 45-летний итальянский модельер Риккардо Тиши.

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    знаменитости Белла Хадид шоу-бизнес селфи
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