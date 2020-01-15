Белла Хадид обворожила поклонников точенной фигурой в прозрачном боди (фото)
23-летняя Белла Хадид обрадовала поклонников откровенными фотографиями
Американская звезда сделала селфи в полураздетом виде
23-летняя супермодель Белла Хадид постоянно старается подогревать интерес публики к своей персоне. Так, девушка устроила импровизированную фотосессию в ванной комнате своего гостиничного номера. Хадид примерила серебристое прозрачное боди, украшенное пайетками. Под него она надела светлые стринги. Белла распустила волосы и сделала дерзкий макияж с длинными стрелками на глазах.
Девушка отметила автора сексуального наряда. Им оказался 45-летний итальянский модельер Риккардо Тиши.
Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»