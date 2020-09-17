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    Шоу-биз

    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)

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    <p>23-летняя модель Белла Хадид поделилась откровенными кадрами</p> <div></div> - Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)

    23-летняя модель Белла Хадид поделилась откровенными кадрами

    instagram.com/bellahadid/

    Звезда похвасталась роскошной фигурой

    Топ-модель Белла Хадид приняла участие в съемках нового кампейна Versace. Белла представила коллекцию женского парфюма «Dylan Blue». Инстадива обнародовала кадры с бэкстейджа на острове Сардиния. Хадид продемонстрировала искусство позирования.

    Самую красивую женщину в мире запечатлели в мини-бикини на песке. Для эффектного снимка Белла встала на колени. Звезда без стеснения покрасовалась перед камерой в окружении мужчин.

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    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    Белла Хадид в секси-бикини на коленках показала сексуальную энергию (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров Хадид. «Королева пляжа», «Божественная красотка», «Как можно быть такой горячей?», «Как повезло парням из съемочной команды!», «У тебя идеальный загар!», «Вдохновляющая!», «Сексуальная энергия», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

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