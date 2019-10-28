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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники оставили звезде массу комплиментов

    22-летняя Кайли Дженнер и ее 21-летняя подруга Анастасия Карниколау нарядилась в образы Мадонны и Бритни Спирс с их выступления на VMA в 2003-м году. Самая юная миллиардерша поделилась коротким роликом, на котором она в черном total look с обнаженными плечами эротично танцевала. Под конец видео подруги так вжились в свои образы, что решили поцеловаться, как это однажды сделали поп-звезды.

    Кайли также поделилась снимками, которые взбудоражили поклонников. Она предстала в кожаном плаще с высоким разрезом, надев его с полупрозрачными черными колготками и эффектными лодочками в тон.

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    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс
    Самая молодая миллиардерша с подругой повторили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс

    Наряд подчеркнул женственные формы инстадивы, а ее соблазняющий взгляд придал снимкам большей пикантности. Волосы Дженнер оставила распущенными и сделала макияж в оттенках нюд.

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