Камалия рассказала, что ее обокрали в торговом центре



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Цыганка вытащила у певицы iPhone Pro Max

Украинская певица Камалия на своей странице в Instagram рассказала, что ее обокрали в торговом центре в Киеве. Она опубликовала фото с мамой, дочками и полицейскими в магазине детских игрушек.

«Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения)», - написала она.

instagram.com/kamaliyaofficial

По словам звезды, инцидент случился в магазине «Будинок іграшок» в Ocean Plaza. Камалия сомневается, что когда-нибудь увидит свой телефон.

«IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре», - посоветовала исполнительница.