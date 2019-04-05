Бейонсе и adidas выпустят совместную коллекцию



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Также артистка готовит перезапуск собственного бренда

Певица Бейонсе и спортивный бренд adidas подписали контракт, который предусматривает создание одежды и обуви, а также перезапуск бренда певицы Ivy Park, выпускающего повседневные вещи в спортивном стиле. В рамках сотрудничества презентуют инклюзивную и разрушающую стереотипы о спортивной форме коллекцию одежды.

Помимо этого Бейонсе и adidas разработают программу поддержки спортсменов и творческих профессионалов.

«Бейонсе — культовая творческая личность и бизнес-лидер. Вместе у нас есть шанс вдохновить на перемены и расширить возможности следующего поколения креативных людей», — отметил Эрик Лидтке, член правления adidas, отвечающий за глобальные бренды.





Джерело: Buro 24/7