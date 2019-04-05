Ради ткани участники «Подиума» выпрыгнули из самолета



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Дизайнеры модного реалити показали, как сшить пуховик из парашюта

Участники проекта «Подиум» готовы на все ради моды и дизайна. Чтобы получить ткань для конкурса, они даже решились прыгнуть с парашютом.

«Ткань для дизайнера – это все. И ради нее он может и в огонь, и в воду, и даже с парашютом прыгнуть, – говорит ментор проекта, украинский дизайнер Жан Грицфельдт. – Мы подготовили для участников действительно экстремальное задание. Им предстояло сшить верхнюю одежду из парашютной ткани. Но чтобы получить ее, для начала нужно было прыгнуть с парашютом! Те, кто останутся на земле, материал не получат».

Для многих участников задание стало шоком. Кристина Эруотор из Белой Церкви, к примеру, до смерти боится высоты.

«Передо мной стоял жуткий выбор: пересилить себя и прыгнуть ради участия в конкурсе, и, возможно, оставить мужа вдовцом. Или сохранить себе жизнь и покинуть проект. Стоит ли реалити такого риска? Участники уговорили меня залезть в самолет. И весь полет сердце выпрыгивало из груди. Я до последнего не знала, смогу ли прыгнуть».

Швея Маша Дзюбенко (девушка помогала на проекте дизайнеру Максу Середе) тоже страдала из-за прыжка с парашютом. Но совсем по другой причине. Просто девушку не пустили в самолет.

«Нам сказали, что мест только шесть, и прыгать будут только дизайнеры, – рассказала Маша Новому каналу. – Мне было очень грустно, я прорыдала все время их полета и прыжков. Почему мои мечты должны сбываться у кого-то другого? Мне надоело, что половина участников называет меня «придатком» Середы. Будто я не человек...»

Обида Маши вылилась в агрессию и драку. А сомнения Кристины – в слезы. Чем закончится одно из самых эмоциональных испытаний на проекте «Подиум» поклонники проекта увидят уже в эти выходные.