  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ради ткани участники «Подиума» выпрыгнули из самолета

    • Розсилка
    Ради ткани участники «Подиума» выпрыгнули из самолета

    Дизайнеры модного реалити показали, как сшить пуховик из парашюта

    Участники проекта «Подиум» готовы на все ради моды и дизайна. Чтобы получить ткань для конкурса, они даже решились прыгнуть с парашютом.

     «Ткань для дизайнера – это все. И ради нее он может и в огонь, и в воду, и даже с парашютом прыгнуть, – говорит ментор проекта, украинский дизайнер Жан Грицфельдт. – Мы подготовили для участников действительно экстремальное задание. Им предстояло сшить верхнюю одежду из парашютной ткани. Но чтобы получить ее, для начала нужно было прыгнуть с парашютом! Те, кто останутся на земле, материал не получат».

     Для многих участников задание стало шоком. Кристина Эруотор из Белой Церкви, к примеру, до смерти боится высоты.

     «Передо мной стоял жуткий выбор: пересилить себя и прыгнуть ради участия в конкурсе, и, возможно, оставить мужа вдовцом. Или сохранить себе жизнь и покинуть проект. Стоит ли реалити такого риска? Участники уговорили меня залезть в самолет. И весь полет сердце выпрыгивало из груди. Я до последнего не знала, смогу ли прыгнуть».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Ради ткани участники «Подиума» выпрыгнули из самолета
    Ради ткани участники «Подиума» выпрыгнули из самолета
    Ради ткани участники «Подиума» выпрыгнули из самолета

    Швея Маша Дзюбенко (девушка помогала на проекте дизайнеру Максу Середе) тоже страдала из-за прыжка с парашютом. Но совсем по другой причине. Просто девушку не пустили в самолет.

     «Нам сказали, что мест только шесть, и прыгать будут только дизайнеры, – рассказала Маша Новому каналу. – Мне было очень грустно, я прорыдала все время их полета и прыжков. Почему мои мечты должны сбываться у кого-то другого? Мне надоело, что половина участников называет меня «придатком» Середы. Будто я не человек...»

    Обида Маши вылилась в агрессию и драку. А сомнения Кристины – в слезы. Чем закончится одно из самых эмоциональных испытаний на проекте «Подиум» поклонники проекта увидят уже в эти выходные.

    Читайте також
    мода и красота Подиум (проект)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ