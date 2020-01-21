Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/beyonce/

В соцсетях раскритиковали певицу

Американская поп-звезда и с недавних пор дизайнер Бейонсе, обладая довольно пышными формами, отказалась создавать одежду для девушек плюс-сайз. В коллекции нет моделей, которые были бы представлены в размере больше, чем XL. Это чрезвычайно расстроило многих интернет-пользователей. В Твиттере они раскритиковали Бейонсе за такое решение.

«Это особенно странно, ведь она всегда была за бодипозитив», «Как дошло до дела, Бейонсе решила забыть о своих фанатах», «Мне всегда очень нравилось, что делала Бейонсе, но в этот раз я ужасно разочарована», «Кто-нибудь сообщите Бейонсе, что спортом занимаются девушки, у которых размер больше чем XL», — пишут поклонники певицы в Твиттере.