  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды

    • Розсилка
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Фото: instagram.com/beyonce/

    В соцсетях раскритиковали певицу

    Американская поп-звезда и с недавних пор дизайнер Бейонсе, обладая довольно пышными формами, отказалась создавать одежду для девушек плюс-сайз. В коллекции нет моделей, которые были бы представлены в размере больше, чем XL. Это чрезвычайно расстроило многих интернет-пользователей. В Твиттере они раскритиковали Бейонсе за такое решение.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Бейонсе попала в скандал из-за своей коллекции одежды
    Фото: instagram.com/beyonce/

     «Это особенно странно, ведь она всегда была за бодипозитив», «Как дошло до дела, Бейонсе решила забыть о своих фанатах», «Мне всегда очень нравилось, что делала Бейонсе, но в этот раз я ужасно разочарована», «Кто-нибудь сообщите Бейонсе, что спортом занимаются девушки, у которых размер больше чем XL», — пишут поклонники певицы в Твиттере.

     Читайте также: Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ