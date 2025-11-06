«Без обмежень», але з обручкою: Танчинець натякнув на зміну статусу

Музикант поділився світлинами, на яких видно обручку, і спровокував чутки про таємне весілля зі своєю коханою

Фронтмен гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець заінтригував шанувальників новими фото, на яких видно обручку на його руці, що викликало чутки про таємне весілля з коханою Юліаною Корецькою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Корецької у її блозі в Instagram.



Лідер популярного гурту «Без обмежень» заінтригував фанів новими фото в Instagram, де позує з обручкою на руці.

Фото оприлюднила Юліана Корецька у своєму Instagram фото: yuliana_koretska

Знімки опублікувала його наречена, піарниця гурту Юліана Корецька. На одному з кадрів музикант у яскравій толстовці тримає на руках кота, а на його пальці добре видно золоту обручку.

Світлина одразу викликала хвилю коментарів у соцмережах – фанати припустили, що пара таємно одружилася. Нагадаємо, влітку Сергій зробив Юліані пропозицію. Поки що пара не коментує чутки про можливе весілля, залишаючи інтригу для своїх шанувальників.

Сергій Танчинець був одружений з Ганною понад 15 років і має двох дітей. Попри розлучення, музикант наголошує, що вони з ексдружиною зберегли дружні стосунки і продовжують разом виховувати дітей, залишаючись люблячими батьками.