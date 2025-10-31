Нова свічка бренду As Ever від Меган Маркл пахне, як її королівське весілля

Герцогиня Сасекська Меган Маркл випустила свічку з ароматом весілля з принцом Гаррі. Меган Маркл випустила свічку з ароматом свого весілля за $64. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Page Six.

Бренд As Ever, який належить Меган Маркл, представив свічку Signature Candle № 519. Представники марки стверджують, що вона пахне також, як весілля герцога та герцогині Сассекських, що відбулося 19 травня 2018 року.

Свічка включає ноти марокканської м'яти, кардамону і чайного листя і «створює відчуття свіжого дня в англійському селі, довгої прогулянки в саду і духу щастя, якому важко противитися». Її можна придбати на офіційному сайті бренду за $64.

Свічка має яскравий та освіжаючий запах, з нотками марокканської м'яти, листя білого чаю та нотою деревного кардамону

Меган Маркл також випустила свічку №084, яку названо на честь її дня народження. За словами бренду, вона наповнює повітря ароматом солодкої деревини, ніжними квітковими нотами та польовими квітами Каліфорнії, створюючи високе відчуття затишку, подібне до обіймів».

Цікаво, що 4 жовтня Меган Маркл з'явилася на шоу Balenciaga, яке відбулося у рамках Тижня моди в Парижі. Дружина принца Гаррі вийшла на публіку в білому костюмі, накидці та чорних гостроносих туфлях на підборах. Знаменитості поклали волосся в гладкий пучок і зробили макіяж у природному стилі. Вона прибула на захід, щоб підтримати свого друга П'єрпаоло Піччолі, який у липні став креативним директором Будинку моди.

Однак інтернет-користувачі були незадоволені тим, що Меган Маркл відвідала показ Balenciaga. Дехто нагадав герцогині про скандал 2022 року. Тоді Будинок моди випустив рекламну кампанію, в якій маленькі діти позували з плюшевими ведмедиками у БДСМ-нарядах.

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл у мережі привітала свого чоловіка, принца Гаррі з днем народження. 15 вересня йому виповнився 41 рік, відповідну публікацію вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, поділившись фотографією Гаррі з його 31 дня народження десять років тому.