«Безумный Макс: Дорога ярости» назвали лучшим фильмом десятилетия



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Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

В опросе приняли участие 250 специалистов в сфере кино

World of the Reel опубликовал первый массовый опрос критиков, в котором они называют лучший фильм, вышедший с 1 января 2010 года. Издание попросило 250 критиков, программистов, ученых и кинематографистов перечислить по пять любимых фильмов десятилетия.

Итоговый список возглавила картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди и Шарлиз Терон. Эта картина — редкий студийный блокбастер, который полюбился и зрителям, и критикам, а также получил десять номинаций на премию «Оскар», в шести из которых одержал победу.

Первые 25 позиций списка выглядят так:

1. «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер)

2. «Древо жизни» (Терренс Малик)

3. «Лунный свет» (Барри Дженкинс)

4. «Отрочество» (Ричард Линклейтер)

5. «Социальная сеть» (Дэвид Финчер)

6. «Мастер» (Пол Томас Андерсон)

7. «Рома» (Альфонсо Куарон)

8. «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон)

9. «Развод Надера и Симин» (Асгар Фархади)

10. «Внутри Льюина Дэвиса» (Джоэл Коэн, Итан Коэн)

10. «Прочь» (Джордан Пил)

12. «Побудь в моей шкуре» (Джонатан Глэйзер)

12. «Кэрол» (Тодд Хейнс)

14. «Маргарет» (Кеннет Лонерган)

14. «Тони Эрдманн» (Марен Аде)

16. «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Апичатпонг Вирасетакул)

17. «Твин Пикс: Возвращение» (Дэвид Линч)

18. «Она» (Спайк Джонз)

18. «Зови меня своим именем» (Лука Гуаданьино)

20. «Акт убийства» (Джошуа Оппенхаймер)

20. «Начало» (Кристофер Нолан)

20. «Корпорация "Святые моторы"» (Леос Каракс)

21. «Ла-Ла Ленд» (Дэмьен Шазелл)

21. «12 лет рабства» (Стив МакКуин)

23. «Копия верна» (Аббас Киаростами)

24. «Проект "Флорида"» (Шон Бэйкер)

24. «Любовь» (Михаэль Ханеке)

25. «Ида» (Павел Павликовский)

C полным списком можно ознакомиться здесь.

Джерело: Киноафиша