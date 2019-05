Николас Холт сыграет убийцу в триллере с Анджелиной Джоли



Режиссёром фильма «Те, кто желал мне смерти» станет Тейлор Шеридан

К актёрскому составу экранизации романа Майкла Кориты «Те, кто желал мне смерти» (Those Who Wish Me Dead) присоединились Николас Холт («Фаворитка»), Тайлер Перри («Исчезнувшая») и Джон Бернтал («Каратель»). В главной роли снимется 12-летний австралийский актёр Финн Литтл.

Ранее стало известно, что центрального женского персонажа в фильме сыграет Анджелина Джоли.

Книга рассказывает о мальчике, который стал очевидцем жестокого убийства. Чтобы сохранить единственного свидетеля, полиция направляет его в специальный лагерь по выживанию в условиях дикой природы. Но убийцы идут по следу ребёнка, убивая всех, кто встанет у них на пути. Остановить их могут только специалисты по выживанию, руководящие лагерем. Героиня Джоли займётся спасением мальчика, а одного из убийц сыграет Холт.

Тейлор Шеридан («Убийца», «Ветреная река») написал сценарий адаптации и займёт режиссёрское кресло проекта.

Холт вскоре появится на экранах в байопике Дж. Р. Р. Толкина, а летом вернётся на экраны в образе Зверя в фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Джерело: Киноафиша