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    Шоу-биз

    Сын Уилла Смита готовится сыграть молодого Канье Уэста в параллельной реальности

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    Сын Уилла Смита готовится сыграть молодого Канье Уэста в параллельной реальности

    20-летний Джейден Смит снимется в новом сериале под названием «Omniverse»

    В картине сын Уилла Смита исполнит роль молодого Канье Уэста.

    Действие фильма будет разворачиваться в альтернативной реальности, а сам сериал будет снят как комедия-антология. Уже известно, что первый сезон будет посвящен исследованию эго через альтернативную реальность Запада.

    Продюсером проекта выступит сам Канье Уэст. В эфир сериал выйдет на телеканале Showtime, но дата релиза пока неизвестна.

    Джерело: graziamagazine.ru

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