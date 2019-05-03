Сын Уилла Смита готовится сыграть молодого Канье Уэста в параллельной реальности
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Розсилка
20-летний Джейден Смит снимется в новом сериале под названием «Omniverse»
В картине сын Уилла Смита исполнит роль молодого Канье Уэста.
Действие фильма будет разворачиваться в альтернативной реальности, а сам сериал будет снят как комедия-антология. Уже известно, что первый сезон будет посвящен исследованию эго через альтернативную реальность Запада.
Продюсером проекта выступит сам Канье Уэст. В эфир сериал выйдет на телеканале Showtime, но дата релиза пока неизвестна.
Джерело: graziamagazine.ru