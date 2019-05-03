Сын Уилла Смита готовится сыграть молодого Канье Уэста в параллельной реальности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20-летний Джейден Смит снимется в новом сериале под названием «Omniverse»

В картине сын Уилла Смита исполнит роль молодого Канье Уэста.

Действие фильма будет разворачиваться в альтернативной реальности, а сам сериал будет снят как комедия-антология. Уже известно, что первый сезон будет посвящен исследованию эго через альтернативную реальность Запада.

Продюсером проекта выступит сам Канье Уэст. В эфир сериал выйдет на телеканале Showtime, но дата релиза пока неизвестна.

Джерело: graziamagazine.ru