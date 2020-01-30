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    Шоу-биз

    Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

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    <p>Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии</p> <div></div> - Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

    Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии

    Певица официально подтвердила информацию

    Похоже, что певица Билли Айлиш становится все популярнее с каждым днем. Звезде мало побед на церемонии «Грэмми», теперь она появится и на «Оскаре». Разумеется, в качестве приглашенного гостя, а не актера, хотя многие уверены, что даже в этом случае ей удалось бы получить золотую статуэтку.

    Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

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    Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
    Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
    Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
    Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
    Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

    Напомним, недавно Айлиш получила сразу 5 статуэток «Грэмми», в том числе за «Песню года».

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