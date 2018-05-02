Блейк Лайвли удалила свой аккаунт в Instagram

Из Instagram-аккаунта Блейк Лайвли мы привыкли узнавать многое

На своей страничке актриса делилась и фотографиями стильных луков, и секретами похудения, и историями о том, как над ней издевались в школе. Тем более удивительным оказалось то, что на днях Блейк удалила из instagram все фотографии, а также отписалась от всех, включая своего мужа Райана Рейнольдса. Взамен она подписалась на 27 (а теперь уже на 36)



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Блейк Лайвли

Из Instagram-аккаунта Блейк Лайвли мы привыкли узнавать многое

На своей страничке актриса делилась и фотографиями стильных луков, и секретами похудения, и историями о том, как над ней издевались в школе.

Тем более удивительным оказалось то, что на днях Блейк удалила из instagram все фотографии, а также отписалась от всех, включая своего мужа Райана Рейнольдса. Взамен она подписалась на 27 (а теперь уже на 36) человек по имени Эмили Нельсон (Emily Nelson).

Все это выглядит довольно странно, но к счастью, имеет логичное объяснение. Instagram-чистка Блейк это не проделки хакеров и не прихоть актрисы, а непростая промо-акция в поддержку ее нового фильма «Простая просьба», пишет Harpers Bazzar.

Эмили Нельсон — именно так зовут исчезнувшую девушку, которая станет одним из главных персонажей фильма в лице Блейк Лайвли. «Что случилось с Эмили?...», – спрашивает исчезнувшая Блейк в своем instagram-bio. Остается надеяться, что актриса не удалила, а заархивировала фотографии, и что с выходом картины на широкие экраны (в сентябре этого года), Лайвли вернется в instagram.