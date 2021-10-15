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    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса

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    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    instagram.com/charmaneisabella/

    На девушку подписано больше 700 тысяч человек. Она могла бы не работать вовсе, но каждый день встает и идет в автобусный парк

    На аккаунт Чарман подписано больше 700 тысяч человек. Девушка выкладывает забавные ролики с танцами и видео, где сидит за рулем автобуса, но мало кто готов поверить, что она на самом деле водитель. Однако Изабелла действительно выбрала себе такую профессию, плюсы и минусы которой уже с лихвой ощутила. Например, ей приходится терпеть слишком общительных пассажиров, пишет The Sun.

    Причем темы для разговоров болтуны выбирают не самые тактичные. К примеру, Чарман любит делать макияж на работу, за что и подвергается критике.

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    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса
    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса

    Но и это не самое странное. Часто Чарман высказывают, что ей стоит сменить работу, ведь она слишком красивая, чтобы крутить баранку. Британка интересуется, как тогда она должна выглядеть, чтобы к ней не было вопросов. И ответы получает в стиле «нужно быть старой, лысой и угрюмой».

    Помимо тиктока девушка ведет инстаграм, где более 33 тысяч подписчиков. Пользователи заваливают британку комплиментами и мечтают прокатиться вместе с ней.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Британская красотка покорила TikTok, и никто не верит, что каждое утро она садится за руль автобуса