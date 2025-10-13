Головна Скотч Шоу-біз
Напередодні прем'єри шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк виїхав за кордон (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Тарас Цимбалюк шукає кохання на популярному телешоу
фото: Instagram/holostyakstb

Головний герой 14-го сезону романтичного телепроєкту опинився у Болгарії

Вже цієї п'ятниці, 17 жовтня, вийде перший епізод романтичного телешоу «Холостяк-14». Втім, актор Тарас Цимбалюк, на серце якого претендують учасниці, зараз не в Україні. 35-річна зірка, зокрема, серіалу «Спіймати Кайдаша», виїхав до Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі актора.

Разом з акторками Наталкою Денисенко, Антоніною Хижняк, режисером Олексієм Комаровським та знімальною групою Тарас Цимбалюк доєднався до роботи над другою частиною романтичної комедії «Коли ти вийдеш заміж?». Зйомки тривають на узбережжі Чорного моря в болгарському місті Несебир. Задля ролі Тарас Цимбалюк пофарбував волосся в блонд.

Тарас Цимбалюк в Болгарії
Тарас Цимбалюк в Болгарії
скриншоти: Instagram/taras.tsymbaliuk

Актори фільму наголосили, що в один зі знімальних днів вони будуть купатися в морі в деяких сценах. Попри те, що Несебир південніше за Одеську область, в регіоні вже наступила осінь. Члени знімальної групи тепло одягнуті, на відміну від акторів.

Наталка Денисенко (ліворуч) та Антоніна Хижняк
Наталка Денисенко (ліворуч) та Антоніна Хижняк
скриншоти: Instagram/tonya_actress

Чи встигне повернутися до України перед стартом нового сезону шоу «Холостяк», Тарас Цимбалюк не говорив. Втім, його подруга та колега Наталка Денисенко зізналась – телеглядачі побачать її. Скоріш за все йдеться про візитівку головного героя, або ж присутність його друзів на знімальному майданчику.

Щодо першої частини фільму «Коли ти вийдеш заміж?», то окрім Денисенко, Цимбалюка, Хижняк, знялист також Павло Текучев, Домаґой Янкович і Лідія Бачич. За перший вікенд прокату стрічка зібрала понад 10,8 млн грн (понад 63 тис. квитків). Загальні збори перевищили 40 млн грн, що зробило фільм найкасовішою українською комедією початку 2025 року. Після успіху в кінотеатрах стрічку додали до каталогів стрімінгових платформ.

Раніше «Главком» писав, що володарка титулу «Міс Україна» наважилась шукати кохання на шоу «Холостяк».

