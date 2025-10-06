Головна Скотч Шоу-біз
Акторка Вікторія Білан-Ращук в 47 років народила другу дитину (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Наприкінці літа на гендер-паті стало відомо, що пара чекає на народження сина
фото: Instagram/vikki.bilan

Батьком новонародженого хлопчика є актор, військовослужбовець Володимир Ращук

Актори Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук вдруге стали батьками. В них народився хлопчик, якого назвали Яремою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі акторського подружжя.

47-річна Вікторія Білан-Ращук народила сина в неділю, 5 жовтня. «Ращук Ярема Володимирович. Синочку, дякую що обрав нас своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій всесвіт! P.S. Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику», – написала Вікторія та додала фото, на якому тримає ручку новонародженого сина. Володимир Ращук у своїх соцмережах також опублікував це фото та подякував дружині за сина.

Акторка Вікторія Білан-Ращук в 47 років народила другу дитину (фото) фото 1
Фото: Instagram/vikki.bilan

В коментарях під публікаціями зіркове подружжя привітали представники українського шоу-бізнесу, колеги та публічні друзі.

  • Яке щастя! Вітаємо! Хай малятко росте здоровим і щасливим, – телеведучий Юрій Горбунов.
  • Вікуля, вітаю! Щастя долі синові під мирним небом. Обіймаю тебе! Насолоджуйся кожною секундою, – акторка, телеведуча Лілія Ребрик.
  • Рідні, вітаю! Ростіть здоровими і щасливими, – телеведучий Олексій Суханов.

Доросла донька акторського подружжя, Катерина Ращук, також опублікувала фото з молодшим братом. Англійською мовою дівчина привітала брата в цьому світі. Зазначимо, Катерина є студенткою Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Катерина Ращук на відпочинку (архів) та з новонародженим братом
Катерина Ращук на відпочинку (архів) та з новонародженим братом
фото: Instagram/katerinook

Вікторія Білан-Ращук відома за, зокрема, серіалами «Дружини на стежці війни», «Майор і магія», «Голова». Працює в театрі як акторка й режисерка, активно підтримує військових і займається волонтерством. Володимир Ращук – актор Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, знімається у фільмах і серіалах. Після початку повномасштабної війни добровільно доєднався до війська.

Актори Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук
Актори Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук
Фото: Instagram/vikki.bilan

Раніше «Главком» писав, що 46-річна українська журналістка та військова Олена Білозерська вперше стала мамою.

Теги: актор сім'я пологи акторка

