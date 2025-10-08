Ірму Вітовську госпіталізували. Після наркозу акторка повідомила про поточний стан здоров'я

Лауреатка престижних кінопремій, зокрема «Золотої Дзиґи», опинилась в лікарні

Акторка Ірма Вітовська-Ванца повідомила про проблеми зі здоров'ям. 50-річна зірка, зокрема, фільмів, «Мої думки тихі» та «Памфір», закликала підписників планово проходити медичні обстеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ірми Вітовської-Ванци.

Акторка розповіла, що у 2024 році вона вчасно звернулась до лікарів. Спеціалісти поставили Вітовській-Ванці діагноз хвороби, яка була на початковій стадії. Розкривати її Ірма не стала. Втім повідомила, що їй зробили операцію.

«Вийшла з наркозу і Богу дякувати. Друзі, обстежуйтесь! Планово проходьте всі обстеження. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Головне, не ховайтесь від проблеми», – написала акторка.

Ірма Вітовська-Ванца подякувала лікарям і медсестрам закладу, в якому перебуває. Називати його не стала. Втім порадила фільм «Нічна зміна» режисера Петра Біондіна Волп, який назвала важливим. Його акторка подивилась перед госпіталізацією. В коментарях під дописом Ірму Вітовську-Ванцу підтримало чимало підписників, зокрема, і представників українського шоу-бізнесу.

Зазначимо, що популярність Ірма отримала у 2000-х завдяки ролі Лесі в комедійному серіалі «Леся+Рома».Згодом вона зосередилася на серйозних драматичних ролях, знявшись у фільмах «Мої думки тихі», «Брама», «Памфір», «Я, “Побєда” і Берлін», «Мирний-21» та інших. Вітовська – лауреатка престижних кінопремій, зокрема «Золотої Дзиґи», а також володарка театральних нагород за свої роботи на сцені. Вона активно бере участь у культурних і волонтерських ініціативах, виступає на підтримку української армії, культури та мови.

