Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ірму Вітовську госпіталізували. Після наркозу акторка повідомила про поточний стан здоров'я

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Артистка дізналась про хворобу ще минулого року
фото: Facebook/irmcya

Лауреатка престижних кінопремій, зокрема «Золотої Дзиґи», опинилась в лікарні

Акторка Ірма Вітовська-Ванца повідомила про проблеми зі здоров'ям. 50-річна зірка, зокрема, фільмів, «Мої думки тихі» та «Памфір», закликала підписників планово проходити медичні обстеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ірми Вітовської-Ванци.

Акторка розповіла, що у 2024 році вона вчасно звернулась до лікарів. Спеціалісти поставили Вітовській-Ванці діагноз хвороби, яка була на початковій стадії. Розкривати її Ірма не стала. Втім повідомила, що їй зробили операцію.

«Вийшла з наркозу і Богу дякувати. Друзі, обстежуйтесь! Планово проходьте всі обстеження. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Головне, не ховайтесь від проблеми», – написала акторка.

Ірма Вітовська-Ванца подякувала лікарям і медсестрам закладу, в якому перебуває. Називати його не стала. Втім порадила фільм «Нічна зміна» режисера Петра Біондіна Волп, який назвала важливим. Його акторка подивилась перед госпіталізацією. В коментарях під дописом Ірму Вітовську-Ванцу підтримало чимало підписників, зокрема, і представників українського шоу-бізнесу.

Ірму Вітовську госпіталізували. Після наркозу акторка повідомила про поточний стан здоров'я фото 1
скриншоти: Facebook/irmcya

Зазначимо, що популярність Ірма отримала у 2000-х завдяки ролі Лесі в комедійному серіалі «Леся+Рома».Згодом вона зосередилася на серйозних драматичних ролях, знявшись у фільмах «Мої думки тихі», «Брама», «Памфір», «Я, “Побєда” і Берлін», «Мирний-21» та інших. Вітовська – лауреатка престижних кінопремій, зокрема «Золотої Дзиґи», а також володарка театральних нагород за свої роботи на сцені. Вона активно бере участь у культурних і волонтерських ініціативах, виступає на підтримку української армії, культури та мови.

Раніше «Главком» писав, що співачка Камалія несподівано привела коня в лікарню та потішила пацієнтів.

Читайте також:

Теги: лікарня акторка Ірма Вітовська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція пройшла успішно. Дитина вже відійшла від наркозу
Столичні хірурги подарували дитині можливість ходити завдяки унікальному «зростаючому» протезу
12 вересня, 13:59
Зірка Євробачення-2018 опинився в лікарняній палаті
Співак Melovin, якого госпіталізували до лікарні, назвав свій попередній діагноз
12 вересня, 17:32
До прибуття надзвичайників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце
В Ужгородській лікарні сталася пожежа: загинув 74-річний пацієнт
16 вересня, 18:06
Гілтон і її донька обирають стильний одяг та окуляри
Періс Гілтон розповіла про незвичайну кімнату у своєму маєтку
17 вересня, 09:08
Джозефіна Джексон заявила, що виїхала з країни через кримінальне переслідування жінок, які створюють еротичний контент
Відома порноакторка виїхала з України з несподіваної причини
21 вересня, 18:31
Наталка Денисенко натякнула на роман з Юрієм Савранським
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
28 вересня, 09:43
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
22 вересня, 20:16
Лише за Instagram артистки стежать понад 720 тис. фолловерів
Ольга Сумська розповіла про найбільшу проблему соцмереж
29 вересня, 18:17
Наприкінці літа на гендер-паті стало відомо, що пара чекає на народження сина
Акторка Вікторія Білан-Ращук в 47 років народила другу дитину (фото)
6 жовтня, 11:22

Шоу-біз

Ірму Вітовську госпіталізували. Після наркозу акторка повідомила про поточний стан здоров'я
Ірму Вітовську госпіталізували. Після наркозу акторка повідомила про поточний стан здоров'я
В'єтнамська суперзірка обурила Тіну Кароль. Українці мають претензії до неї і через Руслану
В'єтнамська суперзірка обурила Тіну Кароль. Українці мають претензії до неї і через Руслану
Роковини смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня залишила зворушливе звернення
Роковини смерті Ніни Матвієнко. Її донька Тоня залишила зворушливе звернення
Які сукні носить Могилевська? Українська дизайнерка накинулася на співачку
Які сукні носить Могилевська? Українська дизайнерка накинулася на співачку
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський
Актор, який різав вени на сцені театру Франка, розповів, чим його обурили Нищук, Петросян та Уривський
Зірка телешоу «Аферисти в сітях» не змогла пройти кастинг через нецензурну лексику
Зірка телешоу «Аферисти в сітях» не змогла пройти кастинг через нецензурну лексику

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua