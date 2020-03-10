Бритни Спирс похвасталась черными бриллиантами



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Бритни Спирс прошла долгую реабилитацию, но продолжает оставаться иконой стиля instagram.com/britneyspears/

Звезда без ума от этих драгоценных камней и задает моду на них

Скандальная американская поп-звезда Бритни Спирс призналась подписчикам в Instagram, что для нее является «смыслом и целью». Можно было бы предположить, что это окажутся ее дети, или нынешний бойфренд, или любовь поклонников по всему миру.

Но певица отметила, что важными для нее являются черные бриллианты. Она выложила фотографию со сложным украшением из этих драгоценных камней, которое обрамляет шею и ниспадает на грудь.

«Я хочу каждый день находить смысл и цель… Поэтому, когда я нашла эти черные бриллианты, мне пришлось сразу их надеть! Бриллианты - лучшие друзья девушки!» - написала 38-летняя Бритни.

В комментариях поклонники-девушки соглашаются с высказыванием звезды, а мужчины называют ее королевой. Некоторые отмечают, что Спирс можно назвать изобретательницей черных бриллиантов, как украшения.