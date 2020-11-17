Огромная грудь 54-летней Сальмы Хайек в купальнике взбудоражила фанатов (фото)

Внешний вид актрисы взволновал ее фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала летнее фото в купальнике и удивила поклонников. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 54-летняя знаменитость позирует на фоне природы в черном купальном костюме с вырезом на груди и соломенной шляпе молочного цвета. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, золотистые браслеты и серьги-кольца. Пост набрал больше 1,2 миллиона лайков.

instagram.com/salmahayek/

Внешний вид актрисы взволновал ее фанатов, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Девушка мечты для многих мужчин», «Боже! Ты такая горячая! Самая горячая во всем Голливуде», «Красотка», «Публикуй больше летних снимков!», «Безумно сексуальная женщина», — высказывались они.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.