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    Шоу-биз

    Огромная грудь 54-летней Сальмы Хайек в купальнике взбудоражила фанатов (фото)

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    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек - Огромная грудь 54-летней Сальмы Хайек в купальнике взбудоражила фанатов (фото)
    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Внешний вид актрисы взволновал ее фанатов

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала летнее фото в купальнике и удивила поклонников. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 54-летняя знаменитость позирует на фоне природы в черном купальном костюме с вырезом на груди и соломенной шляпе молочного цвета. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, золотистые браслеты и серьги-кольца. Пост набрал больше 1,2 миллиона лайков.

    screenshot_19_17
    instagram.com/salmahayek/

    Внешний вид актрисы взволновал ее фанатов, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Девушка мечты для многих мужчин», «Боже! Ты такая горячая! Самая горячая во всем Голливуде», «Красотка», «Публикуй больше летних снимков!», «Безумно сексуальная женщина», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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