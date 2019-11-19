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    Шоу-биз

    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)

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    <p>Ежегодно Бритни Спирс тратит около $30&thinsp;000 на собак</p> <div></div> - Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)

    Ежегодно Бритни Спирс тратит около $30 000 на собак

    Певица давно известна своей страстью к домашним животным

    37-летняя Бритни Спирс (Britney Spears) показала поклонникам откровенный ролик. Американская поп-звезда позировала в соблазнительном платье без бюстгальтера вместе со своими питомцами.

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    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
    Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)

    Певица позировала в светлом декольтированном платье в пол. Под ее откровенным нарядом не оказалось бюстгальтера. Бюст певицы соблазнительно «прыгал» вверх и вниз, когда та танцевала с питомцами под игривую французскую песенку.

     «Весело провожу время с моими малышами», – пояснила Бритни.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Ежегодно Спирс тратит около $30 000 на одежду для собак, подстилки, корзинки, еду и другие аксессуары. Исполнительница хита «Slumber Party» считает их полноправными членами семьи и часто показывает их поклонникам. Сегодня поп-дива снялась на видео со своими собаками.

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    знаменитости певица шоу-бизнес
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