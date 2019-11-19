Бритни Спирс в откровенном платье без белья поиграла со «своими малышами» за $30 тысяч (видео)
Ежегодно Бритни Спирс тратит около $30 000 на собак
Певица давно известна своей страстью к домашним животным
37-летняя Бритни Спирс (Britney Spears) показала поклонникам откровенный ролик. Американская поп-звезда позировала в соблазнительном платье без бюстгальтера вместе со своими питомцами.
Певица позировала в светлом декольтированном платье в пол. Под ее откровенным нарядом не оказалось бюстгальтера. Бюст певицы соблазнительно «прыгал» вверх и вниз, когда та танцевала с питомцами под игривую французскую песенку.
«Весело провожу время с моими малышами», – пояснила Бритни.
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Ежегодно Спирс тратит около $30 000 на одежду для собак, подстилки, корзинки, еду и другие аксессуары. Исполнительница хита «Slumber Party» считает их полноправными членами семьи и часто показывает их поклонникам. Сегодня поп-дива снялась на видео со своими собаками.