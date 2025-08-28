Рідні Брюса Вілліса переселили його в окремий будинок через хворобу

Новий будинок облаштований таким чином, щоб знизити рівень шуму та полегшити пересування Вілліса

Легендарний актор Брюс Вілліс переїхав до нового будинку, розташованого неподалік від основної резиденції його родини. Рішення про переїзд було ухвалене в серпні, після того як його хвороба, фронтотемпоральна деменція, почала прогресувати. Про це повідомила дружина актора Емма Гемінг, пише «Главком» із посиланням на goodmorningamerica.com.

За її словами, хоч це рішення і було непростим, воно стало необхідним для організації цілодобового медичного нагляду. Новий дім спеціально облаштований таким чином, щоб зменшити рівень шуму та полегшити пересування Вілліса. Його рідні – дружина та діти – проводять з ним більшу частину часу, регулярно приїжджаючи на спільні сніданки та вечері, допомагаючи в побуті та підтримуючи спілкування.

Попри особливості захворювання, фізичний стан актора залишається стабільним, труднощі пов'язані головним чином із роботою мозку. За свою кар'єру Брюс Вілліс знявся приблизно у 130 фільмах, здобувши світову славу завдяки ролям у таких культових стрічках, як «Міцний горішок», «Кримінальне чтиво» та «П'ятий елемент».

Нагадаємо, здоров’я легендарного актора Брюса Вілліса погіршилося. Він завершив кар'єру у 2022 році через афазію, тепер повністю втратив здатність говорити, читати та самостійно пересуватися. Причиною є швидке прогресування лобно-скроневої деменції – дегенеративного захворювання мозку. Лобно-скронева деменція вражає лобову та скроневу частки мозку – ділянки, які відповідають за мову, рухи та емоційну регуляцію. У міру погіршення захворювання, люди втрачають здатність спілкуватися, розпізнавати слова або виконувати прості фізичні завдання.